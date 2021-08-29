Шарлотка с дыней: десерт, который должен попробовать каждый

29 августа 2021 , 11:05
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Источник:

инстаграм Андрея Невского

Все привыкли, что шарлотка готовится с яблоками. Но вы когда-нибудь пекли шарлотку с дыней? Если нет, тогда обязательно попробуйте. Мы уже и подготовили для вас простой и оригинальный рецепт.

Сезон фруктов продолжается, поэтому не упускайте возможности насладиться персиками, нектаринами, сливами, арбузами, дынями и другими. А еще из них можно готовить крутые десерты. В частности, диетолог Андрей Невский рассказал, как испечь шарлотку из дыни. Выпечка получается очень необычной, которая точно понравится всем.

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Дыневая шарлотка: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

  • яйца – 3 штуки;
  • сахар – 115 граммов;
  • мука – 100 граммов;
  • дыня – 200 граммов;
  • ванильный сахар – 2 грамма;
  • разрыхлитель – 10 граммов;
  • подсолнечное масло для смазывания;
  • корица для посыпки.
Диетологи уверяют, что при соблюдении дефицита калорий можно и не исключать из рациона любимые макароны. Поэтому если худеть, то только вкусно и вместе с "Тая"!

Способ приготовления:

  1. Смешайте яйца со 100 граммами сахара, добавьте ванильный сахар и все хорошо перемешайте.
  2. Постепенно добавляйте муку и разрыхлитель, тщательно перемешивая.
  3. Очищенную дину порежьте на небольшие кубики.
  4. Смажьте форму маслом, вылейте тесто и аккуратно распределите по нему кубики дыни. Посыпьте сверху корицей и сахаром.
  5. Отправьте в заранее разогретую до 170 градусов духовку на 30 минут.

Приятного аппетита!

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Текст публикации Андрея Невского:

Мы сейчас активно едим сезонные фрукты: персики, нектарины, сливы, арбузы и дыни. На этот раз купили уж очень большую торпеду (или какой это сорт) и решили использовать ее в наших кулинарных шедеврах. Получилось очень вкусно!

КБЖУ на 100 г: 237 / 6.8 / 4.6 / 42

ингредиенты:

яйца, 3 шт.;
сахар, 115 г
мука (у нас пшеничная), 100 г
дыня, 200 г
ванильный сахар, 2 г
разрыхлитель, 10 г
подсолнечное масло для смазывания,
корица для посыпки.

Приготовление:

Смешайте яйца с 100 г сахара, добавьте ванильный сахар, перемешайте
Добавьте постепенную муку и разрыхлитель, тщательно перемешайте.
Очистите дыню, уберите семена, порежьте на небольшие кубики.
Смажьте форму маслом, вылейте тесто, аккуратно разместите там кубики дыни.
Посыпьте сверху корицей и сахаром.
Поставьте в заранее разогретую до 170 градусов духовку на 30 минут.

Приятного аппетита!

Автор: Назарій Сорока