Шарлотка с дыней: десерт, который должен попробовать каждый
Источник:инстаграм Андрея Невского
Все привыкли, что шарлотка готовится с яблоками. Но вы когда-нибудь пекли шарлотку с дыней? Если нет, тогда обязательно попробуйте. Мы уже и подготовили для вас простой и оригинальный рецепт.
Сезон фруктов продолжается, поэтому не упускайте возможности насладиться персиками, нектаринами, сливами, арбузами, дынями и другими. А еще из них можно готовить крутые десерты. В частности, диетолог Андрей Невский рассказал, как испечь шарлотку из дыни. Выпечка получается очень необычной, которая точно понравится всем.
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Дыневая шарлотка: пошаговый рецепт
Ингредиенты:
- яйца – 3 штуки;
- сахар – 115 граммов;
- мука – 100 граммов;
- дыня – 200 граммов;
- ванильный сахар – 2 грамма;
- разрыхлитель – 10 граммов;
- подсолнечное масло для смазывания;
- корица для посыпки.
Способ приготовления:
- Смешайте яйца со 100 граммами сахара, добавьте ванильный сахар и все хорошо перемешайте.
- Постепенно добавляйте муку и разрыхлитель, тщательно перемешивая.
- Очищенную дину порежьте на небольшие кубики.
- Смажьте форму маслом, вылейте тесто и аккуратно распределите по нему кубики дыни. Посыпьте сверху корицей и сахаром.
- Отправьте в заранее разогретую до 170 градусов духовку на 30 минут.
Приятного аппетита!
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Текст публикации Андрея Невского:
Мы сейчас активно едим сезонные фрукты: персики, нектарины, сливы, арбузы и дыни. На этот раз купили уж очень большую торпеду (или какой это сорт) и решили использовать ее в наших кулинарных шедеврах. Получилось очень вкусно!
КБЖУ на 100 г: 237 / 6.8 / 4.6 / 42
ингредиенты:
яйца, 3 шт.;
сахар, 115 г
мука (у нас пшеничная), 100 г
дыня, 200 г
ванильный сахар, 2 г
разрыхлитель, 10 г
подсолнечное масло для смазывания,
корица для посыпки.
Приготовление:
⠀
Смешайте яйца с 100 г сахара, добавьте ванильный сахар, перемешайте
Добавьте постепенную муку и разрыхлитель, тщательно перемешайте.
Очистите дыню, уберите семена, порежьте на небольшие кубики.
Смажьте форму маслом, вылейте тесто, аккуратно разместите там кубики дыни.
Посыпьте сверху корицей и сахаром.
Поставьте в заранее разогретую до 170 градусов духовку на 30 минут.
Приятного аппетита!