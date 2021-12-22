Быстро, вкусно и небанально: как приготовить пиццу на завтрак за 15 минут

Тот случай, когда завтрак можно приготовить за 10 – 15 минут. И мы говорим не об уже проевшихся бутербродах, а о настоящей сытной пицце.

Пицца, которая готовится на сковороде за считанные минуты – настоящая палочка-выручалочка для тех, кто с утра спешит и не всегда удается уделить готовке много времени. Быстрым рецептом поделилась фуд-блогер Настя Солопийка. Так что скорее сохраняйте его и пусть день начинается вкусно!

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Пицца на завтрак: пошаговый рецепт

Ингредиенты для теста:

100 граммов сметаны 15 – 20%;

1 яйцо;

80 граммов муки;

3 грамма соды;

Щепотка соли;

1 столовая ложка оливкового масла.

Для начинки:

3 столовых ложки томатного соуса;

1 помидор;

2 штуки шампиньонов;

125 граммов моцареллы;

1 – 2 слайса бекона.

Способ приготовления:

Сметану смешайте вместе с яйцом, затем добавьте просеянную муку, соду и соль. Все тщательно перемешайте до консистенции "густой сметаны". Вылейте тесто на сковороду и разровняйте ложкой. Пока основа пиццы уже готовится, смажьте ее томатным соусом. А дальше – выложите остальную начинку. Накройте крышкой и жарьте на среднем огне 10 – 12 минут.

Приятного аппетита!

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Пицца на завтрак / Фото с instagram Насти Солопийки

Текст публикации Насти Солопейки:

Пицца на сковороде на завтрак

Для пиццы d 26 – 30 см требуется:

100 г сметаны 15 – 20%

1 яйцо

80 г муки

3 грамма соды

Щепотка соли

1 ст.л оливкового масла

Начинка:

3 ст.л айвара классического

1 помидор

2 шт шампиньонов

125 грамм моцареллы

1 – 2 слайса бекона

Для теста: в сметану добавить яйцо, тщательно перемешать.

Просеять муку с солью и содой

Тесто получится как густая сметана

На сковороду налить растительное масло

Вылить тесто и разровнять ложкой

Смазать тесто томатным основанием, у меня классический айвар

Добавить тоненько нарезанный помидор и шампиньоны

Выложить кусочками нарезанные моцареллу и бекон.

Накрыть крышкой и жарить на среднем огне 10 – 12 минут.