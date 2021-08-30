Сочное куриное филе в пергаменте: универсальный способ приготовления мяса на все случаи жизни

30 августа 2021 , 16:10
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Источник:

инстаграм Надежды Пахирко

На очереди еще один идеальный рецепт для тех, кто придерживается здорового питания и старается избегать высококалорийных блюд. Сегодня расскажем о диетическом варианте приготовления куриного филе. Весь секрет в пергаменте.

Нутрициолог Надежда Пахирко поделилась действительно универсальным рецептом приготовления курицы. Филе готовится в пергаменте в собственном соку, с добавлением минимум масла. Такое диетическое мясо можно подавать как основное блюдо (если еще запечь вместе овощи), отлично дополнит любой гарнир, можно добавлять в салаты или даже для бутербродов.

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При этом вы потратите на приготовление не более 10 минут, а остальное за вас сделает духовка. Поэтому сохраняйте этот простой рецепт в свою коллекцию.

Как приготовить куриное филе в пергаменте

Ингредиенты:

  • Куриное филе – 600 граммов;
  • Оливковое масло – 5 миллилитров;
  • Крахмал – 5 граммов;
  • Соль, специи – на ваш вкус.
Опять понятия не имеете, что же сегодня приготовить? Макароны – всегда отличная идея, ведь существует тысячи рецептов. Поэтому порадуйте себя и своих родных продукцией от бренда "Тая" .

Способ приготовления:

  1. Куриное филе разрежьте так, чтобы получилось две плоские части и отбейте мясо.
  2. Пергаментную бумагу смажьте оливковым маслом, посыпьте крахмалом, солью и специями.
  3. Филе выложите на пергамент и накройте второй половинкой бумаги.
  4. Далее мясо можно, как обжарить с двух сторон на сухой сковороде, так и запечь в духовке.

Приятного аппетита!

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Текст публикации Надежды Пахирко:

Продолжаю делиться с вами вариантами приготовления куриной грудки так, что пальчики оближешь и всю семью к здоровой пище приучите. Забирайте рецепт вкусной сочной курочки, который готовится 10 минут, а съедается еще быстрее!

Сочная куриная грудка в пергаменте

КБЖУ на 100 граммов: 109,6 / 22,6 / 1,8 / 0,7

Ингредиенты:
Куриное филе - 600 гр
Оливковое масло - 5 мл
Крахмал - 5 декабря
Соль, специи - по вкусу

Готовим:
Куриное филе разрезать, чтобы получилось две плоские части.
Отбить.
Пергаментную бумагу смазать оливковым маслом, посыпать крахмалом, солью и специями.
Филе выложить на пергамент и накрыть второй половинкой бумаги.
Обжарить с двух сторон на сухой сковороде с а / п покрытием.

Такие вкусные блюда вы будете есть каждый день и худеть, если рассчитайте себе свой рацион правильно.

Автор: Назарій Сорока