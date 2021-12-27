Как приготовить дома хрустящие чебуреки: рецепт с секретным ингредиентом
Источник:инстаграм Моя кухня
Мы знаем не так много людей, которые смогут отказаться от сочного, ароматного и с хрустящей корочкой чебурека. И еще мы точно знаем, что их не так сложно приготовить дома, как это кажется на первый взгляд. Поэтому сохраняйте очередной рецепт в свою коллекцию и радуйте себя и родных вкусным обедом.
Не спорим, что гораздо проще купить чебуреки по дороге домой или заказать доставкой. Но куда вкуснее, если их приготовить собственноручно и добавить начинку по своему вкусу. Так что айда экспериментировать на кухне вместе с Идеи 24!
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Рецепт домашних чебуреков
Ингредиенты для теста:
- 4 стакана муки (объем стакана – 250 мл);
- 1,3 стакана воды (320 мл);
- 2 столовые ложки водки;
- 1 яйцо;
- 2 столовых ложки растительного масла;
- 0,5 чайной ложки соли.
Ингредиенты для мясной начинки:
- 700 граммов фарша (смешанный);
- 350 граммов лука;
- 1/3 стакана кефира;
- соль;
- перец;
- зелень и чеснок – по вашему вкусу.
Ингредиенты для творожной начинки:
- 300 г твердого сыра;
- зелень (петрушка и укроп):
- 2 помидора.
Способ приготовления:
- Вскипятите воду с солью и растительным маслом. В кипяток сразу добавьте пол стакана муки, пытаясь размешать комочки и дайте остыть.
- Затем добавьте яйцо и водку, все хорошо перемешайте. После этого постепенно добавляйте муку и замесите тесто. Дайте ему настояться 1 час.
- Разделите тесто на шарики, размером с мячик для настольного тенниса, и раскатайте на тоненькие лепешки.
- Фарш разложите тонким слоем на одной половине лепешки и накройте другой, слепив края.
- Жарьте чебуреки в кастрюле или сковороде на хорошо разогретом масле с двух сторон до золотисто-коричневого цвета.
Приятного аппетита!
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Чебуреки домашние / Фото instagram
Текст публикации Моя кухня:
Чебуреки домашние получаются тоненькие и хрустящие, сочная начинка.
Ингредиенты:
Тесто:
4 ст. муки (объем стакана – 250 мл),
1,3 стакана воды (320 мл),
2 столовые ложки водки (именно водка придает тесту пузырчатость),
1 яйцо,
2 ст. ложки растительного масла,
0,5 чайной ложки соли.
Фарш:
700 г фарша (смешанный),
350 г лука,
1/3 стакана кефира
соль,
перец.
зелень и чеснок если любите.
Начинка 2:
Сыр (потертый),
зелень (петрушка и укроп),
и каждый чебурек — тонкий ломтик помидора.
Приготовление:
Вскипятить воду с солью и растительным маслом. Немедленно заварите в ней пол стакана муки, пытаясь размешать комки, и дайте остыть.
Затем добавить яйцо и водку, перемешать, постепенно добавляя муку, и вымесить тесто. Дать постоять один час.
Разделите тесто на шарики, размером с мячик для настольного тенниса, раскатайте в лепешку толщиной 1 мм.
Фарш разложить тонким слоем на одной половине лепешки, накрыть и слепить края.
Жарить домашние чебуреки в кастрюле или сковороде на хорошо разогретом масле с двух сторон до золотисто-коричневого цвета.
Приятного аппетита!