Полезные снеки под фильм: как приготовить дома чипсы из свеклы
Источник:инстаграм Кухня ТВ
А вы тоже делаете запасы вкусненького на случай, если захочется что-нибудь пожевать под фильм или сериал? Не торопитесь скупать вредные снеки! Мы знаем, как за 30 минут приготовить дома полезные чипсы из свеклы.
О вреде картофельных чипсов все знают, но каждый раз устоять перед покупкой пачки с любимым вкусом бывает сложно. Предлагаем на этот раз пойти немного другим путем. Приготовьте дома свекольные чипсы – это вкусная и здоровая альтернатива. Они идеально подойдут как для привычного перекуса, так и для того, чтобы похрустеть перед телевизором.
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Как собственноручно приготовить чипсы из свеклы
- Нарежьте очищенную свеклу тонкими ломтиками (примерно 2 – 3 мм) и смешайте в миске любимые специи (например, молотый чеснок, соль, перец, розмарин).
- Выложите ломтики на бумажное полотенце и оставьте на 15 минут, чтобы они немного подсохли.
- Тогда переложите свеклу на устланную пергаментом форму для запекания и смажьте каждый ломтик оливковым маслом и посыпьте смесью специй.
- Запекайте в разогретой до 140 градусов духовке примерно 30 минут.
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Свекольные чипсы / Фото instagram Кухня ТВ
Полный текст публикации:
Чипсы из свеклы – вкусный и полезный вариант перекуса! Приготовить их очень легко:
Разогрейте духовку до 140 градусов.
Смешайте специи по вкусу: молотый чеснок, соль, розмарин.
Вымойте и очистите свеклу. Нарежьте его тонкими ломтиками примерно 2-3 мм.
Выложите ломтики на бумажное полотенце и оставьте на 15 минут, чтобы они немного подсохли.
Смажьте каждый ломтик оливковым маслом и посыпьте смесью специй.
Застелите лист пергамента, а затем выложите на него кусочки свеклы.
Запекайте в духовке примерно 30 минут, переворачивая кусочки каждые 10 минут, чтобы они равномерно пропеклись.