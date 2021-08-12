Приготовьте дома идеальные блины: диетолог поделился секретным рецептом
12 августа 2021 , 09:49Читати новину українською
Источник:инстаграм Андрея Невского
В интернете расписаны тысячи способов приготовления блинов, но диетолог Андрей Невский уверяет, что вывел свою идеальную формулу. Сохраняйте рецепт, и пусть он тоже станет одним из ваших коронных.
Как признался Андрей Невский, у него есть традиция – каждую неделю готовить блины. Благодаря такой регулярности диетолог усовершенствовал свое мастерство на кухне и теперь делится секретом приготовления с нами.
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Как приготовить блины: пошаговый рецепт
Ингредиенты:
- яйца – 2 штуки;
- сливочное масло – 30 граммов;
- сахар – 30 граммов;
- пшеничная мука – 150 граммов;
- молоко – 250 миллилитров;
- вода – 200 миллилитров;
- подсолнечное масло для жарки;
- соль – на ваш вкус.
Способ приготовления:
- Растопите сливочное масло (можно в микроволновке), тогда добавьте яйца, сахар и соль и взбейте все миксером.
- Смешайте молоко и воду и согрейте до комнатной температуры.
- Просейте муку, добавьте немного молока и взбейте, пытаясь разбить все комочки.
- Вылейте масло и остатки молока и снова все тщательно взбейте (тесто должно получиться тягуче-жидким).
- Разогрейте сковородку и смажьте подсолнечным маслом.
- Вылейте тесто, дождитесь, пока края зарумянятся, и переворачивайте.
Если только вылитое тесто получается с мелкими дырочками – значит, блин будет ажурным.
Приятного аппетита!Лайфхак . Чтобы блины не остывали и не "потели" между двумя тарелками, ставьте вторую сковороду на минимальный огонь или режим подогрева.
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