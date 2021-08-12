Приготовьте дома идеальные блины: диетолог поделился секретным рецептом

В интернете расписаны тысячи способов приготовления блинов, но диетолог Андрей Невский уверяет, что вывел свою идеальную формулу. Сохраняйте рецепт, и пусть он тоже станет одним из ваших коронных.

Как признался Андрей Невский, у него есть традиция – каждую неделю готовить блины. Благодаря такой регулярности диетолог усовершенствовал свое мастерство на кухне и теперь делится секретом приготовления с нами.

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Как приготовить блины: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

яйца – 2 штуки;

сливочное масло – 30 граммов;

сахар – 30 граммов;

пшеничная мука – 150 граммов;

молоко – 250 миллилитров;

вода – 200 миллилитров;

подсолнечное масло для жарки;

соль – на ваш вкус.

Способ приготовления:

Растопите сливочное масло (можно в микроволновке), тогда добавьте яйца, сахар и соль и взбейте все миксером. Смешайте молоко и воду и согрейте до комнатной температуры. Просейте муку, добавьте немного молока и взбейте, пытаясь разбить все комочки. Вылейте масло и остатки молока и снова все тщательно взбейте (тесто должно получиться тягуче-жидким). Разогрейте сковородку и смажьте подсолнечным маслом. Вылейте тесто, дождитесь, пока края зарумянятся, и переворачивайте.

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Если только вылитое тесто получается с мелкими дырочками – значит, блин будет ажурным.

Приятного аппетита!

. Чтобы блины не остывали и не "потели" между двумя тарелками, ставьте вторую сковороду на минимальный огонь или режим подогрева.

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