Приготовьте дома идеальные блины: диетолог поделился секретным рецептом

12 августа 2021 , 09:49
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Источник:

инстаграм Андрея Невского

В интернете расписаны тысячи способов приготовления блинов, но диетолог Андрей Невский уверяет, что вывел свою идеальную формулу. Сохраняйте рецепт, и пусть он тоже станет одним из ваших коронных.

Как признался Андрей Невский, у него есть традиция – каждую неделю готовить блины. Благодаря такой регулярности диетолог усовершенствовал свое мастерство на кухне и теперь делится секретом приготовления с нами.

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Как приготовить блины: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

  • яйца – 2 штуки;
  • сливочное масло – 30 граммов;
  • сахар – 30 граммов;
  • пшеничная мука – 150 граммов;
  • молоко – 250 миллилитров;
  • вода – 200 миллилитров;
  • подсолнечное масло для жарки;
  • соль – на ваш вкус.
Опять понятия не имеете, что же сегодня приготовить? Макароны – всегда отличная идея, ведь существует тысячи рецептов. Поэтому порадуйте себя и своих родных продукцией от бренда "Тая" .

Способ приготовления:

  1. Растопите сливочное масло (можно в микроволновке), тогда добавьте яйца, сахар и соль и взбейте все миксером.
  2. Смешайте молоко и воду и согрейте до комнатной температуры.
  3. Просейте муку, добавьте немного молока и взбейте, пытаясь разбить все комочки.
  4. Вылейте масло и остатки молока и снова все тщательно взбейте (тесто должно получиться тягуче-жидким).
  5. Разогрейте сковородку и смажьте подсолнечным маслом.
  6. Вылейте тесто, дождитесь, пока края зарумянятся, и переворачивайте.

Если только вылитое тесто получается с мелкими дырочками – значит, блин будет ажурным.

Приятного аппетита!

Лайфхак . Чтобы блины не остывали и не "потели" между двумя тарелками, ставьте вторую сковороду на минимальный огонь или режим подогрева.

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Автор: Назарій Сорока