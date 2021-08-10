Лучше мороженое этого лета: приготовьте дома арбузный сорбет

Сезон арбузов в разгаре, но если вдруг вы уже успели их наесться, предлагаем приготовить арбузный сорбет. Это очень просто, вкусно и полезно. Сохраняйте крутую идею для охлаждающего десерта.

Что ни говори, но еще почти месяц лета впереди, а следовательно освежающие напитки, фрукты и десерты все еще актуальны. Для любителей арбузов все просто, ведь он и охлаждает, и жажду утоляет, и отлично сочетается с мороженым. Вообще, с арбузом стоит дружить, потому что, вместе с тем, этот фрукт еще и хорошо выводит из организма шлаки.

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Нутрициолог Анна Биоториум рассказала, как разнообразить потребления арбуза и приготовить из него сорбет.

Арбузный сорбет: пошаговый рецепт

Ингредиенты

3 чашки (1 чашка – 250 миллилитров) замороженного арбуза;

2/3 чашки кокосового молока;

2 чайные ложки сока лайма (по желанию);

Свежая мята (по желанию).

Способ приготовления

Арбуз нарежьте кубиками, а затем отправьте в морозилку (если вы сначала сделаете мороженое, а потом заморозите, то у вас получится рассыпчатый лед, тоже вкусно, но не так красиво и не так удобно есть). После заморозки, все, что вам нужно, – смешать все ингредиенты в блендере. По желанию можно добавить свежую мяту, базилик или сок лайма. Перемешайте все до однородного мягкого состояния и можно подавать (остальное поставьте в морозилку).

Приятного аппетита!

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