Причины низких интернет-продаж: 6 самых распространенных ошибок в оформлении сайтов
Как показывает практика, причины низких продаж почти наверняка связаны именно с недостатками сайта и ошибками в стратегии интернет-маркетинга, а не с требовательностью аудитории или другими внешними факторами.
Источник:24 канал
Поэтому мы вам расскажем самые распространенные ошибки, из-за которых ваши клиенты отказываются покупать товар, лишая вас прибыли.
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1. Процесс оформления покупки – не для слабонервных
Количество обязательных действий для осуществления заказа должно быть минимальным. Никаких опросов на этом этапе. Дайте покупателю возможность осуществления заказа в один клик (только данные куда, кому отправить и платеж за покупку), предельно упростите процесс.
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2. Внешний вид не вызывает доверия
Минимализм, лаконичность, четкость, чистота линий, умеренное использование графики и цветовой палитры – вот характерные черты современного дизайна.
Ведь полностью следовать трендам в дизайне веб-сайтов, внедряя все без исключения модные "фишки" – тоже не самая удачная идея.
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3. Сайт слишком медленно работает
Если сайт работает медленно, то продажи падают быстро. И дело не только в современных пользователях, ожидание которые в несколько секунд кажется абсолютно неприемлемым, медленная работа сайта негативным образом сказывается теперь на его ранжировании в поиске.
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Ведь статистика утверждает, что 80% пользователей не возвращаются на сайт, который вызвал у них раздражение медленной загрузкой при первом посещении.
4. У вас нет информации о ценах
Скрытые цены в глазах покупателя выглядят обманом. Поэтому 70% покупателей покинут сайт.
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5. Страницы товаров с недостаточной информацией
Страница товара должна содержать максимум полезной для покупателя информации:
- описание;
- характеристики;
- комплектация;
- состав;
- срок годности;
- возрастные ограничения.
Дополните текст подробными фото в разных ракурсах (с возможностью увеличения), видеообзор.
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6. Вы работаете не на ту аудиторию
Сайт будет приносить прибыль от покупок только в том случае, если вся его структура, контент, оформление страниц, призывы к действию и коммерческое предложение заточены четко под того, кто является вашим покупателем.
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Составляя портрет клиента, не пренебрегайте ни одной из существующих возможностей – от личного опыта и наблюдений до анкетирования и соцопросов.
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