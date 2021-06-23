Сейчас мы раскроем секрет устройств-шпионов, о которых вы даже не догадывались. Итак, приготовьтесь – будет жарко!

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Зубные щетки

Многие современные зубные щетки подключаются к мобильным устройствам, чтобы вести учет ваших гигиенических процедур. Но они не только это делают, они еще и записывают все что "слышат".



Фото todaysrdh

Наушники

Группа израильских ученых разработала код, который позволяет записывать звук, даже если устройство оснащено микрофоном. Этот код превращает наушник в микрофон: динамики реагируют на колебания воздуха, превращая их в электромагнитный сигнал.

Даже при выключенном микрофоне разговора пользователя все равно можно будет записать.



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Светодиодные лампы

Трудно поверить? Но оказывается даже светодиодные лампы могут подслушивать за вами. Но только те, которые подключаются к мобильному приложению.



Фото todaysrdh

Смарт-колонки

Все больше людей имеют дома смарт-колонки. Нам кажется, что все разговоры с такими устройствами остаются частными, но это не совсем так.

Хотя сами записи анонимны, они привязаны к номеру аккаунта, но теоретически пользователя можно найти.



Фото todaysrdh

Роботы-пылесосы

Роботы-пылесосы очень удобны тем, что самостоятельно ездят по дому и собирают пыль. Но и эти полезные устройства могут нарушать нашу конфиденциальность.

Китайский робот-пылесос Dоngguan Dиqee 360 оснащен Wi-Fi со встроенной камерой ночного видения на 360 градусов. Хотя сама компания не собирает никаких данных о жилье пользователя, но если хакер взломает такой пылесос, он узнает все что ему нужно.



Фото nytimes

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Автомобили

Большинство современных машин оснащены регистратором – "налогом" черного ящика в самолете. Это модуль, который постоянно записывает различные параметры работы автомобиля: число оборотов двигателя, скорость машины, процент от полной мощности, торможение, дорожные условия.



Регистратор также записывает последние секунды перед столкновением, чтобы впоследствии производитель мог определить степень вины водителя.



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Игрушки

Многие современные игрушки содержат микрочипы, которые отслеживают поведение пользователя для дальнейшего совершенствования товара.



Но больше всего беспокоит то, что некоторые игрушки оснащены блютус-девайсами, которые подключаются к серверу и отправляют туда данные о взаимодействии с пользователем.





Фото pixabay

Веб-камеры

Веб-камера – очень распространенный способ сбора персональных данных, но зато от нее достаточно легко защититься. Заклеивайте веб-камеру кусочком непрозрачного скотча или пластыря, когда вы ею не пользуетесь.





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Смарт-часы и фитнес-браслеты

Оказывается "поведенческий профиль" пользователя, позволяет выделить его из миллионов других. Уникальный профиль составляется на основе данных акселерометра и гироскопа. То есть с точностью 80-90% вычислить такую личную информацию, как ПИН-коды, пароли и защитные фразы.

Поскольку каждый человек двигается индивидуально, по показаниям акселерометра и гироскопа можно вычислить движение пальцев при наборе пароля. Так что носите смартчасы не на той руке, которой вводите коды!



Фото nytimes