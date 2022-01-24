Прекрасно подойдет к снекам: приготовьте сказочный сырный соус из пяти ингредиентов

Этот домашний сливочный сырный соус является одним из самых быстрых и легких в приготовлении. Он идеально подходит для печеного картофеля, фри, чипсов и других снеков.

Нужен скорый перекус? Приготовьте полезные чипсы и полейте творожным соусом. Если у вас есть несколько минут и немного твердого сыра, можете начинать!

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Рецепт вкусного сырного соуса

Общее время приготовления: 7 минут

Ингредиенты:

1 столовая ложка сливочного масла;

1 столовая ложка муки универсального назначения;

180 миллилитров молока;

90 г тертого твердого сыра;

соль и перец по вкусу.

Приготовление

В небольшой кастрюле на среднем огне растопите сливочное масло. Всыпьте муку и готовьте, непрерывно помешивая, пока мука не станет лёгкого золотистого цвета. Это будет продолжаться примерно 1 минуту.

Медленно влейте молоко, взбивая комочки по мере их образования. Продолжайте взбивать смесь, пока она не станет густой и не покроется пузырьками, 3 – 4 минуты.

Заберите из огня, добавьте сыр и перемешайте, пока соус не станет гладким и сливочным. Добавьте соль и перец по вкусу. Подавайте сразу и наслаждайтесь!



Сырный соус к снекам / Фото show me the yummy