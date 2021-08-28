Правильное питание: список продуктов для похода в супермаркет

В современном мире очень многие люди стремятся вести здоровый образ жизни и правильно питаться. Для этого следует заранее планировать свой рацион.

Идеальный вариант – выбирать продукты четко по списку. Что следует купить в супермаркете – рассказали в проекте wowbody slim, авторами которого являются фитнес-тренеры Анита Луценко и Юлия Богдан.

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Что покупать в супермаркете

Про полезную еду есть 2 мифа: невкусная или дорогая. Вдребезги разбиваем оба,

– отметили фитнес-тренеры.

Белки

яйца (куриные, перепелиные);

нежирное мясо (курица, индейка, телятина, кролик, перепелка);

рыба (хек, минтай, треска, тунец, дорадо, сибас, судак, карп);

печень (куриная, говяжья) и другие субпродукты;

морепродукты (креветки, мидии, кальмары, гребешки);

бобовые (чечевица, нут, горох, фасоль, маш);

молочные продукты средней жирности (творог 5 – 9%, молоко, натуральный йогурт без добавок, кефир, сметана 15%).

Клетчатка

овощи (брокколи, спаржа, морковь, свекла, грибы, капуста свежая или квашеная, зеленые листовые овощи, огурцы, помидоры, перец и другие);

зелень (кинза, укроп, петрушка, базилик, тимьян, мята и другие);

фрукты (яблоко, груша, апельсин, персик, абрикос и другие);

ягоды (клубника, малина, ежевика, голубика, арбуз и другие).

Спагетти со шпинатом и сливками, макароны по-флотски, а, может, просто спиральки с сезонными овощами или сыром? Мы не знаем, чем вы дополняете макароны. Но уверены, что продукцию брендаоценит каждый!

Покупайте продукты четко по списку – так вы сможете контролировать рацион / Фото Pixabay

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Полезные жиры

растительные масла (оливковое, кунжутное, льняное, подсолнечное и другие);

сливочное масло (82,5%);

сыры (фета, брынза, моцарелла, адыгейский, голландский, гауда и другие);

орехи (грецкий, кешью, миндаль, фундук, кедровый);

кунжут, семена (льняные, тыквенные, чиа);

авокадо;

жирная рыба (семга, лосось, скумбрия, селедка).

Сложные углеводы

каши (гречка, рис, овсянка долгой варки, пшенная, пшеничная, кукурузная, ячневая, кус-кус, киноа, булгур);

макароны из твердых сортов пшеницы;

хлеб (бездрожжевой, цельнозерновой), лаваш, хлебцы;

картофель, батат, топинамбур.

Благодаря этому списку продуктов вы сможете всегда поддерживать в себя в отличной форме и не покупать лишнего.