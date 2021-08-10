Правильное питание на неделю: вкусные и простые идеи от тренера

10 августа 2021 , 18:36
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Источник:

инстаграм Марины Боржемской

Здоровый образ жизни, который стал модным в последние годы, – это не просто слова. Это путь к хорошему самочувствию и отличной форме.

Правильное питание играет здесь одну из главных ролей. Как должен выглядеть рацион в течение недели – рассказала фитнес-тренер Марина Боржемская.

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Правильное питание на 7 дней

Марина Боржемская назвала несколько вариантов для каждого приема пищи. Каждый день вы можете выбирать один из них. Таким образом ваше меню в течение недели будет не только вкусным, но и разнообразным.

Завтрак:

  • Овсяная каша;
  • творожная запеканка;
  • отварное яйцо и творог.

Первый перекус:

  • Кефир или йогурт и 2 хлебца;
  • кефир с ягодами;
  • горсть орехов;
  • тост из цельнозернового хлеба и авокадо.

Не забывайте о размере порции / Фото Pixabay

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Обед:

  • Овощной суп и рагу с курицей;
  • уха и овощи-гриль с рыбой;
  • куриные фрикадельки и салат с капустой и зеленым горошком;
  • отварное мясо и салат со свеклой, черносливом и орехами.

Второй перекус:

  • Запеченное яблоко;
  • банан и яблоко.

Ужин:

  • Теплый салат с телятиной;
  • куриная грудка с морковью и зеленым горошком;
  • тушеная капуста с зеленым горошком;
  • запеченная цветная капуста;
  • греческий салат.

Помните, что ежедневно выбираете один вариант из предложенных для каждого приема пищи.

 

Автор: Наталя Бережна