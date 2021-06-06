Как правильно заморозить клубнику на зиму: 3 лучших способа

Начался сезон клубники. Однако, наслаждаясь этими ароматными ягодами сейчас, так хочется сохранить их и на зиму! Клубнику можно сварить, но мы предлагаем заморозить, чтобы сохранить в ней по макисмуму цвет, вкус и витамины.

Предлагаем 3 лучших способа заморозки клубники. Выбирайте тот, что подходит вам больше.

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Правильно заморозив клубнику, зимой вы получите кусочек лета, который подарит вам не только классные эмоции, но и взрыв свежего вкуса и аромата.

Способ 1. Заморозка целых ягод

Замораживая клубнику таким образом можно получить зимой целые и максимально красивые ягоды, которые порадуют глаз даже самому взыскательному гурману.

Для этого понадобится тарелка, которую следует обернуть полиэтиленовым пакетом. На небольшом расстоянии друг от друга стоит разложить клубнику, которую предварительно следует помыть, оторвать "хвостики" и осушить с помощью бумажных полотенец. Теперь все отправляем в морозильную камеру, чтобы ягоды замерзли. После этого пакет герметично завязываем и кладем в морозильную камеру на длительный срок.

Это очень удобный способ, поскольку дает возможность замораживать клубнику порционно.

Замораживание целых ягод позволяет сохранить полезные свойства ягод / Фото Berryworld

Способ 2. Заморозка клубники с сахаром

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После замораживания клубника становится менее сладкой. Поэтому если вы хотите зимой достать из морозильной камеры сочные сладкие ягоды, этот способ идеален для вас.

Для этого следует сначала тщательно промыть ягоды, оторвать кончики, обсушить бумажными полотенцами и разложить на тарелку, застеленную пищевой пленкой или полиэтиленовым пакетом. Слегка заморозить ягоды, а затем послойно выкладывать в контейнер. Каждый слой в емкости стоит посыпать мелким сахаром или сахарной пудрой. Пропорционально для замораживания одного килограмма клубники таким образом понадобится 200 граммов сахара.

Целые ягоды можно замораживать с сахаром / Фото Berryworld

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Способ 3. Заморозка клубничного пюре

Сначала клубнику нужно подготовить к замораживанию. То есть помыть, оторвать кончики, обсушить и измельчить блендером или другим удобным способом до состояния пюре.

После этого по желанию к ягодам можно добавить сахар (на 1 килограмм клубники всыпать 300 граммов сахара). Готовую массу отправляем в контейнер и ставим в морозильную камеру.

Самый распространенный способ замораживания клубники / Фото Berryworld