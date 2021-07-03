Как ухаживать за бассейном летом и подготовить его к зиме: это должен знать каждый

3 июля 2021 , 13:16
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Источник:

The Spruce

С приходом жары вы в который раз задумались о покупке бассейна, но сомневаетесь, сможете ли с ним справиться? Ведь наземные и встроенные бассейны требуют особого ухода. Да, современные модели оснащаются усовершенствованными системами фильтрации и насосами для очистки. Однако и им нужен регулярный уход.

Впрочем, не все не так сложно, как кажется. Делимся полезными советами, которые помогут вам держать бассейн в полном порядке.

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Контрольный список действий

Не пренебрегайте списком еженедельного технического обслуживания бассейна, ведь это может привести к проблемам с водой.

Задачи, которые нужно выполнять ежедневно:

  • Проверьте уровень pH: он должен составлять от 7,4 до 7,6.
  • Проверьте уровень хлора, который должен быть 2,0 – 4,0 промилле.
  • Запускайте фильтр бассейна: он должен работать 12 – 18 часов.
  • Проверьте уровень воды.
  • Очистите скиммер и накачайте корзины.
  • Проверьте давление в фильтре и работу помпы.


Соблюдайте контрольный список обслуживания​ / Фото Pinterest

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Задачи, которые нужно выполнять раз в неделю:

  • Проверьте щелочность, она должна составлять от 80 до 120 пропромилле.
  • Не забудьте обезжиривать поверхность, пылесосить и очищать бассейн.
  • Уберите террасу у бассейна и прилегающую территорию.
  • Добавьте хлора.
  • Если манометр повышается от 7 до 9 фунтов на квадратный дюйм, промойте фильтр.

Циркуляция воды


Обеспечьте циркуляцию воды / Фото Unsplash

Не все наземные бассейны имеют систему, которая может обеспечить циркуляцию воды. Отсутствие обмена жидкости может привести к появлению и размножению водорослей. Обратите внимание на так называемые "мертвые" точки, где вода застаивается: обычно это около лестницы, в щелях или под скиммером.

Чтобы улучшить ситуацию, нужно создать противоположный поток. Также держите под рукой щетку для бассейна, чтобы вручную циркулировать воду.

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"Зимование" бассейна


Как подготовить бассейн к зиме / Фото Pinterest

Если вы пользуетесь бассейном только летом, его нужно готовить к зиме после каждого купального сезона. Для этого нужно:

  • Хорошо очистить бассейн и добавить в воду зимний химический набор.
  • Выделите для всех средств и лестницы безопасное сухое помещение.
  • Включите фильтр на час перед отключением двигателя и помпы. Их также нужно хранить в безопасном месте.
  • Снизьте уровень воды, поскольку она может повредить бассейн гидростатическим давлением.
  • Накройте бассейн зимним покрывалом.
Автор: Ірина Бенцак