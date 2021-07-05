Как правильно стирать одежду и аксессуары домашних любимцев: простые правила

Ежегодно владельцы домашних любимцев тратят много денег на покупки аксессуаров и одежды. Эти вещи животные могут носить годами, поэтому они нуждаются в незаурядном уходе.

Одежда и аксессуары для животных стоят немало, а, следовательно, требуют особого ухода. Идеи 24 делится советами, как правильно стирать вещи домашних любимцев.

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Как стирать одежду для собак



Простые правила, как постирать одежду домашних любимцев / Фото Unsplash

Прежде чем браться за стирку свитеров и других деталей, проверьте наличие инструкции. Она поможет подобрать правильную температуру и режим стирки. Соблюдайте эти простые правила, чтобы избежать повреждения одежды.

Смотрите, цельная ли вещь : она не должна иметь дыр или обвисших нитей. Если ваш любимец повредил одежду во время прогулки – зашейте его перед стиркой.

: она не должна иметь дыр или обвисших нитей. Если ваш любимец повредил одежду во время прогулки – зашейте его перед стиркой. Все молнии и кнопки должны быть закрытыми.

должны быть закрытыми. Положите вещи в сетчатую сумку , это обезопасит машину от шерсти, а одежду – от запутывания и повреждения.

, это обезопасит машину от шерсти, а одежду – от запутывания и повреждения. Предварительно обработайте пятна от грязи или еды. После нанесения моющего средства потрите щеткой с мягкой щетиной. Если у вас нет вещества для выведения пятен, воспользуйтесь обычным жидким средством для стирки.

от грязи или еды. После нанесения моющего средства потрите щеткой с мягкой щетиной. Если у вас нет вещества для выведения пятен, воспользуйтесь обычным жидким средством для стирки. Приобретите специальное гипоаллергенное моющее средство для животных. Оно не содержит духов и красителей. Также подойдут порошки для младенцев. Вещества с резким запахом и красителями могут вызвать раздражение у животных.

для животных. Оно не содержит духов и красителей. Также подойдут порошки для младенцев. Вещества с резким запахом и красителями могут вызвать раздражение у животных. Если после стирки остался сильный запах – замочите одежду в воде с содой на ночь, а утром прополощите.

на ночь, а утром прополощите. Чтобы вещи не потеряли форму и не стянулись – рекомендуем сушить их на свежем воздухе.

Как почистить ошейник и поводок

Когда хочется чего-то настоящего,– как раз то, что надо.



Как почистить поводок и ошейник / Фото Unsplash

Ошейники обычно загрязняются больше, ведь они часто имеют контакт с кожей собаки. Если ваши аксессуары из нейлона, смело можете стирать.

Наполните емкость теплой водой и добавьте гипоаллергенного моющего средства.

Поместите ошейник и поводок в воду, и дайте им отмокнуть 30 минут.

После этого очистите аксессуары мягкой щеткой.

Хорошо прополощите вещи, чтобы удалить остатки моющего раствора и дайте высохнуть на воздухе.

Как почистить кожаные ошейники

Существует два типа кожаных ошейников для собак: с обработанной и необработанной кожи. Первые имеют блестящее покрытие, являются прочными и устойчивыми к действию воды. Необработанные – обычно мягче, поскольку не содержат красителей и обработки поверхностей.

Оба типа можно чистить тканью, смоченной в растворе теплой воды и мыла. Очистите внутреннюю и внешнюю поверхности и протрите насухо тряпкой. Дополнительно дайте воротам высохнуть на воздухе.

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Как почистить домики домашних любимцев



Как стирать лежанку собаки / Фото Pinterest

Постельное белье, подушки и другие вещи животных можно спокойно стирать в машинке. Предварительно обработайте пятна и хорошо пропылесосьте все вещи, чтобы удалить всю шерсть. Это поможет предотвратить засорение стиральной машины.

Сухое постельное белье и игрушки оставьте на воздухе, чтобы освежить и избавиться запахов. Вы можете воспользоваться сушилкой. После этого обязательно очистите фильтр для ворса, который, вероятно, будет наполнен шерстю.