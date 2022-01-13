Как правильно почистить мультиварку несколькими средствами

Сейчас мультиварки спасают на кухне чуть ли не каждую хозяйку. Ведь эта чудомашина готовит чуть ли не все – от обычного риса до вкусного супа. Поэтому ухаживать за ними следует осторожно и правильно.

Почистить мультиварку можно всего-навсего несколькими средствами, которые каждый может найти у себя дома. Об ингредиентах и ​​правилах очистки читайте в нашем материале.

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Как почистить электрическую мультиварку

Если в инструкциях производителя мультиварки указано, что детали можно мыть в посудомоечной машине, можно очистить ее таким образом. Мы расскажем, как почистить весь прибор вручную.

Вам понадобится:

мягкое средство для мытья посуды;

теплая вода;

старая зубная щетка или маленькая щетка;

салфетки из микрофибры;

губка из микрофибры;

дистиллированный белый уксус в бутылке с распылителем.

Уксус используют для очищения деталей мультиварки. Если на кухне есть каменные столешницы, вы можете помыть плиту в другой комнате. Поскольку он может повредить этим материалам.

Перед очисткой выключите мультиварку. Тогда извлеките все детали изнутри, учитывая внутренний горшок.

Все засохшие кусочки пищи в уголках и трещинах на наружной стороне плиты чистьте щеткой. Снаружи также помойте мультиварку тряпкой, смоченной уксусом. Вытрите разводы сухой салфеткой из микрофибры.

Смешайте несколько капель мыла для мытья посуды с теплой водой в кухонной раковине. Мойте все элементы мультиварки и внутреннюю кастрюлю вручную мыльной водой и губкой или тряпкой из микрофибры.

Вымойте крышку скороварки так же, как описано выше. Протрите крышку и другие части плиты сухой тканью из микрофибры.