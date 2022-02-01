Как правильно почистить кальмаров: пошаговая инструкция в видео

Кальмар – один из полезных продуктов, который поможет вам разнообразить ваше ежедневное меню. С рецептами разберемся позже, а сейчас расскажем, как же подготовить питательного моллюска к приготовлению.

Многие обожают кальмары, но далеко не все берутся за их приготовление. Все дело в том, что существует мысль, что почистить моллюска – еще та задача. Конечно, доля правды в этом есть, но это зависит от того, какие кальмары вы покупаете.

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Какие кальмары лучше не брать

На полках супермаркетов часто можно встретить кальмаров розово-серого и белого цветов. Фуд-блогер Дария Дорошкевич не рекомендует выбирать именно белые, ведь у них с двух сторон пленка, которую обязательно нужно снимать, а сделать это не так уж просто и очень неудобно. Покупайте розово-серые кальмары – они и более бюджетные, и чистятся легко.

Как почистить свежие кальмары

Сначала отделите тушку от щупалец. Тогда найдите глаз, сделайте под ним разрез и удалите оттуда клюв. Залейте кальмары кипятком на 3 секунды. Это позволит одним движением почитать и щупальца, и тушку. Не забудьте достать хорду (как показано на видео).

Теперь можно готовить кальмаров по любимому рецепту. Вдобавок скажем, что этот морепродукт содержит много белка, поэтому он идеально подходит для приготовления диетических блюд.

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Текст публикации Дарии Дорошкевич:

Как легко и просто очистить кальмары? Чтобы очистить кальмаров от кожуры, я не прилагаю никаких сил! Очень важно – каких кальмаров вы приобретаете. Есть такие, как на видео – розово-серого цвета и белые. Белые не советую: с двух сторон пленка, которую обязательно нужно снимать, а эта пленка снимается гораздо труднее и неудобнее. К тому же кальмары на видео еще и дешевле.

Мне повезло – я купила неочищенные кальмары и удалось показать вам, как очищать и что обязательно надо убирать клюв. Кстати, знали, что у кальмаров клюв?

Если вы путешествуете, отдыхаете на море, то практически в любой стране вы сможете купить таких неочищенных кальмаров или каракатиц (чистятся так же, только у них хорда имеет иной вид). Стоят они копейки, чистить их вы уже умеете, раз-два – и готово!

И еще. Кальмары – чистый белок без жира. Гораздо полезнее куриной грудки. Очень диетически. И вкусно – если уметь очищать.