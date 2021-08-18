Как правильно начать худеть: тренер раскрыла секреты
Источник:инстаграм Анастасии Полтавской
Похудение – процесс, который требует немалых усилий. В первую очередь следует пересмотреть питание.
Однако и далее нельзя пускать все на самотек. О том, как правильно начать снижение веса, рассказала тренер Анастасия Полтавская.
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Секреты успешного похудения
Первым шагом для тех, кто решил снизить вес, является сбалансированный рацион. Грамотное питание – это 80% успеха. Не садитесь на различные диеты. Исключите жирную, мучную и сладкую пищу. Спорт также поможет приблизиться к заветной цели – выберите ту активность, которая будет вам по душе. ⠀Любишь вкусно поесть, но не знаешь, что приготовить? "Тая" сделала все за вас! Самые вкусные блюда с макаронами и простые рецепты – идеальное комбо для каждого.
- Не ставьте жестких рамок. Помните, что серьезные ограничения в питании приведут к срывам. Позволяйте себе иногда конфету или небольшой кусок торта. Главное – делайте это в первой половине дня.
- Не ругайте себя за срывы. Даже если вы съели лишнее, отработайте его спортом.
- Не отказывайтесь от приемов пищи – у вас должен быть завтрак, обед, ужин и перекусы в течение дня.
Красивое тело – результат работы над собой / Фото Pixabay
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- Ешьте часто и маленькими порциями. Это позволит вам не чувствовать голод.
- Самую калорийную еду употребляйте на завтрак, а менее калорийную – на ужин.
- Проводите время с удовольствием – так у вас не будет возможности съесть лишнее.⠀
- Не ходите в продуктовые магазины натощак. ⠀
- Взвешивайтесь раз в неделю. Каждый день вес может колебаться, ведь зависит от многих факторов. Также замеряйте объемы.
Вы узнали, как правильно похудеть. Придерживайтесь советов и мотивируйте себя – результат не заставит ждать,
– резюмировала Анастасия Полтавская.
Текст публикации Анастасии Полтавской:
Как правильно начать худеть: секреты
Чтобы успешно бороться с лишним весом, необходимо много работать. ⠀
Прежде всего пересмотрите питание. ⠀
Именно от него зависит 80% успеха. ⠀
Не увлекайтесь диетами, а начните питаться правильно. ⠀
Откажитесь от сладкого, мучного и жирного.⠀
Хорошо подключить к правильному питанию спорт.⠀
Выбирайте занятия по душе: ходите в бассейн, ездите на велосипеде, бегайте с собакой, играйте в теннис. Главное — больше двигайтесь!
Как правильно худеть и добиться результата:
Не ставьте жестких рамок. Если сильно ограничите себя в питании, срывы неизбежны, но их последствия будут масштабными. ⠀
Разрешите раз в неделю полакомиться конфеткой или маленьким куском торта. ⠀
Употребляйте вредности утром, до 12 часов и постарайтесь провести день активнее, чем обычно.
Не ругайте себя за срывы. Съели лишнее? Отрабатывайте спортом.⠀
Не отказывайтесь от приемов пищи – обязательно завтракайте, обедайте, ужинайте и перекусывайте в течение дня.⠀
Ешьте часто и маленькими порциями. Банальный совет, который работает. Так не будете чувствовать голод, а организм в свою очередь будет эффективнее сжигать жир.⠀
Наиболее калорийную пищу ешьте на завтрак, а малокалорийную – на ужин.
Посвятите время хобби или приятному времяпрепровождению. Помните анекдот: "Решила похудеть: записалась в бассейн, тренажерный зал и в хор. Почему хор? Лишь бы есть было некогда". Это тот самый случай.
Не ходите за продуктами натощак. Будете голодными – наберете лишних продуктов.
Не взвешивайтесь ежедневно. На вес влияет много факторов, поэтому если выпили больше воды, увидите плюс на весах. Он не скажется на состоянии фигуры, но расстроит, и вы можете сдаться. Взвешивайтесь раз в неделю и обязательно замеряйте объемы.
Вы узнали, как правильно похудеть. Придерживайтесь советов и мотивируйте себя – результат не заставит ждать.