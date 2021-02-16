Существует немало книг, в которых вы можете прочитать секреты успеха известных бизнесменов. Путь каждого из них был особенным и неповторимым. Поэтому если вы уверены в том, что сможете четко за кем-то повторять и достичь подобного, вы ошибаетесь. Все зависит от вашего образа жизни, от ваших привычек, целей и уверенности в себе.

Мы собрали для вас 10 максимально полезных советов, которые помогут вам стать успешными.

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1. Окружайте себя мудрыми людьми. Ваше окружение должно вас вдохновлять, воплощать веру в себя. Лучше, если вас окружают те, за кем вам хочется тянуться вверх, чем те, кто потянет вас вниз.

2. Не спорьте с глупыми людьми. Даже если у вас есть четкая своя позиция, не всегда ее нужно доказывать, а особенно, если люди интеллектуально на уровне ниже, чем вы. Это просто не имеет смысла.

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3. Никогда не говорите о себе плохо. Даже если вы осуждаете себя, не делайте это при других. Анализируйте свои действия мысленно. Помните, всегда найдется кто-то, кто и так будет говорить о вас что-то плохое, независимо от того, что вы будете делать.

4. Делайте то, что хотите. Не стоит думать о том, что будут говорить о вас другие. Делайте так, как считаете правильным. Вы руководитель своей жизни и должны делать все, чтобы быть счастливым и успешным.

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5. Делайте сегодня то, что другие хотят. Завтра вы сможете жить так, как другие не могут себе позволить. Будьте смелы в своих решениях, не бойтесь рисковать и пробовать что-то новое.

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6. Найдите работу для души. Выбирайте ту работу, которая сможет приносить вам не только деньги, но и удовольствие. Это поможет вам чувствовать себя счастливо и уверенно.

7. Не полагайтесь слишком сильно на других. Не стоит доверять другим, а особенно, если это касается успеха. Всегда помните, что даже ваша тень вас покидает, когда становится темно.

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8. Не жалейте о своих ошибках. Поймите, что если бы вы их не допустили в жизни, вы ничего не поняли и не вынесли урок.

9. Старайтесь иметь что-то новое. Если вы хотите иметь что-то, что никогда не имели, помните, что вам придется делать то, что вы никогда не делали.

10. У вас должна быть мечта. Всегда об этом помните. Именно мечта мотивирует нас в сложные моменты жизни, вдохновляет, помогает верить в себя. Без мечты наша жизнь может потерять смысл.

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