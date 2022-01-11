Как пожарить целую сковородку мойвы всего за 2 движения: лайфхак для кулинаров
Источник:инстаграм kus_nyam
Многие не берутся за приготовление мойвы, поскольку это не так просто. Особенно, когда нужно уследить, чтобы ни одна не пригорела. Однако в сети показали хитрость, которая позволит пожарить рыбу, так сказать, "оптом".
Жареная мойва – довольно популярное блюдо в наших широтах. Это вкусно, бюджетно и купить можно практически где угодно. А готовят такую рыбу и как дополнение к гарниру, и как закуску на праздничный стол, и для быстрого перекуса она тоже годится.
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Осталось разобраться, как ее пожарить, чтобы не потратить много усилий и времени. Так, предлагаем немного поэкспериментировать и проверить лайфхак из сети. И в будущем эта хитрость намного ускорит процесс приготовления обеда или ужина.
Как пожарить мойву всего за 2 движения и минимум времени
- Перед жаркой каждую рыбину со стороны головы насадите на длинную деревянную шпажку.
- Выложите такой "набор" рыбы на разогретую сковороду.
- Когда с одной стороны мойва станет золотистой, осторожно возьмитесь за край шпажки и переверните вместе всю рыбу одним движением. Готовьте еще несколько минут.
- Таким образом не будет разбрызгиваться масло по всей кухне, а мойва прожарится равномерно.