Потрясающая в 52 года: главные секреты стройной фигуры Дженнифер Энистон

В свои 52 года Дженнифер Энистон имеет невероятную фигуру и отличное состояние кожи. Актриса признается, что следит за своим питанием и старается тренироваться хоть 5 раз в неделю. Звезда к тому же практикует интервальное голодание, чтобы очистить организм.

Звезда занимается спортом и йогой не только для фигуры, но и для внутренней силы. О секретах стройности Дженнифер Энистон рассказала ее тренер по йоге Мэнди Ингбер.

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Йога

Звезда давно занимается йогой, ведь это блестящий способ сохранить тело эластичным и сильным. Также занятия помогают улучшить психическое здоровье. Тренер рассказывает, что Энистон любит балансировать несколько поз.

Когда я начала заниматься йогой с Менди, я заметила многое... Мои ноги становятся стройнее, мои руки становятся сильнее, и, главное, я заметила внутреннюю силу. Я чувствую, будто я получаю медитацию, тренировки и время со своим другом, все собралось в один час,

– рассказала актриса о йоге.

Занятия

В течение многих лет актриса увлекалась многими видами спорта. Она занималась фитнесом и посещала бокс. Звезда рассказывает, что бокс – это отличный способ избавиться от агрессии.

Раньше она занималась на эллиптическом тренажере. Она занимается примерно 45 минут, но в общем – пока не промокнет.

Интервальное голодание

Актриса также поделилась во время одного из интервью, что она поклонница метода прерывистого голодания 16:8. То есть она 8 часов может потреблять пищу, а 16 – употребляет воду, черный кофе, соки или напитки из трав, чая. Утром звезда не употребляет ничего из еды.

Энистон обычно просыпается около 9 утра, выпивает зеленый сок (возможно, сок сельдерея), затем тренируется и медитирует. Хотя периодическое голодание можно использовать с целью похудения, оно само по себе не диета.

Использовать его как форму целенаправленного ограничения калорий является ошибкой, и если вы когда-нибудь подозревали, что у вас могут быть расстройства пищевого поведения, я не предлагаю периодически голодать,

объясняет доктор Клер Моррисон, врач из MedExpress.

Яйца

Для звезды яйца – чуть ли не главное блюдо в рационе, в том числе яичные белки. В 2016 году Дженнифер сказала во время чата с ELLE: "Когда я просыпаюсь, у меня есть теплая вода с лимоном, а потом я пью коктейль или ем авокадо с яйцами, что является одним из моих любимых". А позже уточнила, что она больше всего любит яйца очень легкими – жареные с обеих сторон.

Употребление цельной пищи

Дженнифер следит за тем, чтобы она выбирала в основном необработанную пищу и мало сахара. Другой из тренеров Джен, Лейон Азубуйке, совладелец Gloveworx, рассказывал ранее, что он поощряет актрису также употреблять здоровые жиры.

Я люблю авокадо, кокосовое масло, лосось, рыбий жир… все, что является хорошей формой жира – отлично,

– говорит Лейон Азубуйке.

В 2016 году сама Дженнифер подчеркнула, что нужно есть больше органических фруктов и овощей, сахар употреблять как можно меньше и пить "тонны" воды.

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