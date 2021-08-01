Чтобы заниматься творчеством, не обязательно играть на скрипке или рисовать картины, говорит исследовательница и социолог Трейси Брауэр. Его можно найти во всем, где привлекаются ваши таланты: на работе, в социуме или дома.

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Как творческая деятельность влияет на ощущение счастья и что поможет ее развить – читайте далее.

О взаимосвязи между творчеством и счастьем

Как продемонстрировали многочисленные исследования, между творчеством и счастьем существует взаимосвязь.

Так, команда австралийских ученых доказала, что психическое здоровье и благосостояние улучшаются благодаря более творческим занятиям. Исследование показало: когда люди занимаются художественной деятельностью, у них происходит прирост положительных эмоций и уменьшение негативных. В результате это приводит к общему счастью.

В результате это приводит к общему счастью. А эксперимент ученых из Университета Отаго продемонстрировал, что лица, которые занимаются творческими делами, в целом имеют больше положительных чувств.

Кроме того, искусство может дать толчок к поиску путей удовлетворения мозга, говорится в исследовании ученых из Университета Дрекселя. Даже рисование каких-то каракулей создает дополнительный приток крови к центрам вознаграждения мозга, чем заставляет людей чувствовать себя более счастливыми и уверенными в своем искусстве. В то же время это увеличивает желание заниматься дополнительными творческими поисками.

Как развивать творчество

Поскольку творчество и счастье тесно связаны между собой, это имеет последствия как для работы, так и для жизни, отмечает Брауэр. Вот почему нужно развивать свои творческие способности. И эти наставления социолога могут помочь в этом.

Найдите время и пространство

По ее словам, лучше всего творчество проявляется тогда, когда мы не слышим голоса критиков: как свой внутренний, так и тех, кто нас окружает. Новые идеи могут быть очень хрупкими, поэтому нужно найти пространство, где можно было бы их реализовывать без чьего-либо суждения.

Еще один фактор, который может помешать свободному мышлению, это нехватка времени из-за работы или других жизненных проблем. Найдите способы физически и умственно избежать этого, рекомендует Брауэр.

Найдите своих людей

Творческие поиски могут быть как индивидуальными, так и коллективными. Кто-то любит наедине решать трудные проблемы, сосредотачиваясь на создании чего-то нового. У других творческие усилия усиливаются, когда они работают в команде. Но независимо от того, к какой группе вы относитесь, в итоге искусство имеет социальную составляющую: клиенты получают выгоду от вашего нового решения, или же друзья похвалят вас за ваш кулинарный шедевр.

Присоединяйтесь к своим людям в лучших для вас моментах. Создавайте, получайте отзывы, наслаждайтесь ими и празднуйте свой успех,

– подчеркивает исследовательница.

Освободите свой разум

Ощущение расширения и свободы – еще одни составляющие творчества и счастья. Как правило, инновации появляются в результате объединения непохожих вещей или непроверенных концепций. Свободное мышление позволит вам генерировать больше идей и создавать среду для изучения нового. Неожиданно для себя вы найдете невиданные ранее возможности для сочетания различных понятий.

Сходите в театр, посмотрите спектакль или почитайте книгу непривычного для вас жанра. Подружитесь с людьми, которые думают иначе. Это будет способствовать вашим творческим успехам и наполнит ощущением радости.

Ищите чувство трепета

Исследования Калифорнийского университета показали, что чувство трепета способствует высвобождению цитокинов – белков, которые положительно влияют на счастье, благополучие и творческие способности.

Проведите время на природе, полюбуйтесь закатом, оцените красоту цветка или окунитесь в музыку или произведения искусства. Это вдохновит вас на искусство и сделает счастливее.

Будьте физически активными

Некоторые эксперименты продемонстрировали, что физическая активность способна повысить творческие способности и усилить креативность. Ученые предполагают, что причиной этого является усиленный приток крови к мозгу.

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Будьте собой

Еще один ключевой элемент творчества – самовыражение. Это тоже составляющая счастья, убеждает Брауэр. Когда вы максимально будете собой, как на работе, так и в жизни, то, как правило, будете иметь устойчивое психологическое здоровье и станете успешнее в своей карьере. А ваш уникальный вклад, который вы будете вносить в жизни сообщества, станет вдохновением для творческого выражения.