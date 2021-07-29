Пошаговая инструкция, как приготовить самое вкусное мороженое в домашних условиях

В летнюю жару одним из самых популярных десертов является мороженое. Оно бывает с разными вкусами и начинками, а если оно еще и будет на 100% из натуральных компонентов, то еще и полезно и питательно.

Поэтому Идеи 24 решили поделиться с вами вкусным и легким в приготовлении рецептом мороженого. Чтобы не терять время, айда на кухню и готовить.

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Ингредиенты:

Абрикос – 500 гр;

Сливки 20% – 500 мл;

Сгущенное молоко – 300 гр.



Ингредиенты нужно хорошо взбить, чтобы образовалась сливочная масса / Фото eating

Способ приготовления мороженого:

В блендер помещаем все ингредиенты: мытый абрикос, сливки и сгущенное молоко. Абрикос можно заменить на любую ягоду или фрукт, на ваш вкус. Взбиваем в течении 3-5 минут. Получается однородная и воздушная сливочная масса. Однородную, воздушную массу перекладываем в форму, накрываем пищевой пленкой и отправляем в морозилку на час. Достаем, перемешиваем венчиком, тщательно разбиваем комочки. Опять накрываем пленкой и отправляем в морозилку еще на час. Повторить данную процедуру нужно еще 2 раза через каждые 40 минут.

Секрет хорошего настроения достаточно прост! Нужно только пригласить лучших друзей, взять Zubrowka Rose , тоник, лед и вместе замиксовать хорошее настроение.



Совсем немного времени – и натуральное мороженое готово / Фото pixabay

Мороженое готово! Приятного аппетита!