Порой не отличить: 5 актеров, играющих похожих персонажей в каждом фильме

Думаете, секрет успешной карьеры любого актера – разносторонность и эксперименты с ролями. Похоже, это еще один стереотип. Расскажем о нескольких кинозвездах, которые практически не выходят из своего амплуа, однако остаются на волне популярности.

Сыграть удачно злодея в одной ленте и быть, например, студентом-ботаном – в другой – это не о героях нашей подборки. Эти звезды кино знают, какой персонаж сыграет им на руку в силу разных причин и обстоятельств, поэтому они придерживаются этой стратегии от фильма к фильму.

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Джейсон Стейтем

С самого начала своей кинокарьеры английский актер играет около криминальных персонажей. Давайте признаем, это у него получается неплохо. Но и роли редко чем-то отличаются друг от друга: среди обязательных "фишек" фильма – темный костюм, агрессивная езда, драки и месть.



Джейсон Стейтем / Фото Instagram

Дуейн Джонсон

Увидев случайный кадр с Дуейном Скалой Джонсоном, так сразу и трудно узнать фильм. А все потому, что актер не только одевается в очень похожую одежду, но еще снимается в подобных локациях.



Скала / фото Instagram

Дженнифер Энистон

Пожалуй, все мы полюбили Рэйчел из "Друзей", но именно после этого сериала за красавицей закрепилось амплуа милой блондинки. Вдобавок трудно вспомнить кино, по сюжету которого у Энистон было бы все гладко в отношениях – всегда что-то не ладится.



Дженнифер Энистон / Фото Instagram

Зои Дешанель

Эту актрису всегда можно узнать по роли девочки мечты, которой постоянно удается ускользнуть от главного героя.



Зоуи Дешанель / Фото Instagram

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Морган Фримен

Отличный актер. Но вы также заметили, что в большинстве фильмов он играет спокойный персонаж с богатым жизненным опытом. Мужчина всегда готов поддержать и дать дельный совет.



Морган Фримен / Фото Instagram