Популярные суперфуды в Украине: что добавить в свой рацион
Источник:инстаграм Марины Боржемской
Суперфуды – слово, которое можно часто услышать в последние годы. Речь идет о продуктах, которые обладают полезными веществами.
Но не все знают, какие же продукты являются суперфудами. Их назвала фитнес-тренер Марина Боржемская.
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Очень часто в последнее время вы можете слышать такое слово как "суперфуд". Не все понимают, что это на самом деле значит, и какие продукты можно считать суперфудом. Суперфуды – это натуральные продукты с повышенным содержанием полезных веществ. Термин появился больше 100 лет назад, но настоящую популярность они приобрели только сейчас,
– отметила Боржемская.
Какие суперфуды есть в Украине
По словам Марины Боржемской, суперфуды стали популярными из-за моды на здоровый образ жизни, сыроедение и вегетарианство. Большую роль в этом сыграли звезды Голливуда. Однако и в Украине есть суперфуды, просто мы не привыкли так называть обычные продукты.
Ягоды и фрукты
- Годжи. Как отметила фитнес-тренер, это самый популярный суперфуд в мире. Ягоды годжи являются источником витамина С. Кроме того, это мощный антиоксидант.
- Асаи – растение, которое является чемпионом по содержанию антиоксидантов. Они предотвращают старение и снижают негативное воздействие УФ-лучей.
- Белая шелковица. Ее можно приобрести в сушеном виде. Ягода позволяет укрепить иммунитет.
- Шиповник – лидер по содержанию витамина С. Его рекомендуют заваривать и употреблять в сезон простуд и вирусных заболеваний.
Шпинат также является суперфудом в Украине / Фото Pixabay
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Овощи
- Брокколи.
- Шпинат.
- Листовая капуста.
Злаковые
- Семена чиа. Они почти не имеют вкуса, однако являются источником Омега-3 и протеина.
- Киноа. Крупа содержит растительный белок. В ней мало жиров и много минералов.
- Семена льна улучшают настроение и повышают жизненный тонус. Содержат пищевые волокна и работают как скраб для ЖКТ.
Масла
- Кокосовое.
- Черного кунжута.
- Черного тмина.
- Оливковое.
- Льняное.