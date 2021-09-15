Полезный микс: уникальный рецепт смеси орехов, который поможет похудеть
Источник:Eat This, Not That
Почти каждый правильный рацион включает орехи. Они наполнят ваш организм нужными антиоксидантами и помогут похудеть.
Для здорового перекуса можно прихватить кешью, миндаль или другие виды орехов. Однако обычный рацион можно разнообразить нетрадиционным миксом, который будет смаковать по-особенному и принесет больше пользы и полезных веществ вашему организму.
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Рецепт орехового микса
Для приготовления вкусного и полезного перекуса вам понадобится несколько видов орехов и специи. Подробный рецепт приготовления читайте дальше.
Для приготовления используйте различные виды орехов / Фото Unsplash
Ингредиенты:
- 1 стакан миндаля;
- 1 стакан кешью;
- 1 стакан грецкого ореха;
- 1 стакан очищенных семян подсолнечника;
- 1 столовая ложка кокосового масла;
- 1/3 стакана пищевых дрожжей;
- 1 чайная ложка чили;
- пол чайной ложки паприки и соли;
- щепотка чесночного и лукового порошка.
Способ приготовления
Шаг 1
В большей емкости смешайте все орехи и добавьте кокосовое масло.
Шаг 2
Застелите посуду для запекания пергаментной бумагой и разложите орехи в один слой. Разогрейте духовку на 160 градусов.
Шаг 3
В другой емкости смешайте дрожжи, чили, паприку, соль, чесночный и луковый порошок. Посыпьте смесью приправ орехи.
Шаг 4
Оставьте орехи в духовке на 10 минут, перемешайте и выпекайте еще столько же.
Орехи в духовке – полезный и вкусный перекус / Фото Unsplash
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Приготовить ореховый микс легко и просто за 20 минут. Вы можете потреблять ее отдельно, или же добавлять в салат или сочетать с сухофруктами. Хранить орехи можно в контейнере при комнатной температуре от 5 до 7 дней.