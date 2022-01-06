Полезные и яркие перекусы для детей: рецепты на 20 минут

Для того чтобы дети ели с удовольствием, блюда следует готовить вкусными, а подавать яркими. Рецепты, которые мы предлагаем, удивят малышей и они будут точно просить еще.

Предлагаем 4 легких рецепта вкусной и полезной еды. Все перекусы можно приготовить максимум через 15 минут.

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Овсянка с фруктами

Овсянка – отличный завтрак, но это также отличная закуска, которая приносит много пользы для здоровья.

Приготовьте овсянку из хлопьев, 1/8 чайной ложки корицы и добавьте нарезанные фрукты, которые обожают ваши дети. Таким образом каша будет гораздо вкуснее и ярче!



Яркая и вкусная овсянка / Фото Unsplash

Фруктово-овощное смузи

Фруктовые коктейли богаты питательными веществами. Они также прекрасным способом лакомиться овощами так, чтобы дети не заметили. Вот как можно приготовить ягодное смузи (4 порции):

60 г свежего шпината;

300 г замороженных или свежих ягод;

240 миллилитров простого йогурта;

240 миллилитров молока;

1 столовая ложка меда.

Добавьте все эти ингредиенты в блендер и взбейте до однородности.



Витаминная бомба для детей на перекус / Фото Unsplash

Банановое овсяное печенье

Эта домашняя закуска по вкусу напоминает лакомство и не содержит рафинированного сахара, поскольку подсластитель здесь – банан.

Ингредиенты:

3 спелых банана;

80 миллилитров кокосового масла;

160 граммов овсянки;

80 – 90 граммов сухофруктов

1 чайная ложка экстракта ванили.

Размягчите банан вилкой. Смешайте все ингредиенты в миске. Выложите смесь ложками на смазанный маслом противень и выпекайте 15 – 20 минут при 175°.



Овсяное печенье без сахара / Фото 5-Minute Crafts

Йогуртовое парфе

Это закуска, которую ваши дети могут совершить сами, ведь готовится очень легко. Просто добавьте немного обычного йогурта в прозрачную миску или чашку и положите слоями фрукты, гранолу, орехи и другие йогурты. Приятного аппетита!



Легкий перекус, который дети смогут приготовить даже сами. Фото Unsplash