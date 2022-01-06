Полезные и яркие перекусы для детей: рецепты на 20 минут

6 января 2022 , 20:39
Читати новину українською

Источник:

5-Minute Crafts

Для того чтобы дети ели с удовольствием, блюда следует готовить вкусными, а подавать яркими. Рецепты, которые мы предлагаем, удивят малышей и они будут точно просить еще.

Предлагаем 4 легких рецепта вкусной и полезной еды. Все перекусы можно приготовить максимум через 15 минут.

Интересно "Гарри Поттер 20 лет спустя…": где смотреть долгожданную премьеру в Украине

Овсянка с фруктами

Овсянка – отличный завтрак, но это также отличная закуска, которая приносит много пользы для здоровья.

Приготовьте овсянку из хлопьев, 1/8 чайной ложки корицы и добавьте нарезанные фрукты, которые обожают ваши дети. Таким образом каша будет гораздо вкуснее и ярче!


Яркая и вкусная овсянка / Фото Unsplash

Фруктово-овощное смузи

Фруктовые коктейли богаты питательными веществами. Они также прекрасным способом лакомиться овощами так, чтобы дети не заметили. Вот как можно приготовить ягодное смузи (4 порции):

  • 60 г свежего шпината;
  • 300 г замороженных или свежих ягод;
  • 240 миллилитров простого йогурта;
  • 240 миллилитров молока;
  • 1 столовая ложка меда.

Добавьте все эти ингредиенты в блендер и взбейте до однородности.


Витаминная бомба для детей на перекус / Фото Unsplash

Банановое овсяное печенье

Эта домашняя закуска по вкусу напоминает лакомство и не содержит рафинированного сахара, поскольку подсластитель здесь – банан.

Ингредиенты:

  • 3 спелых банана;
  • 80 миллилитров кокосового масла;
  • 160 граммов овсянки;
  • 80 – 90 граммов сухофруктов
  • 1 чайная ложка экстракта ванили.

Размягчите банан вилкой. Смешайте все ингредиенты в миске. Выложите смесь ложками на смазанный маслом противень и выпекайте 15 – 20 минут при 175°.


Овсяное печенье без сахара / Фото 5-Minute Crafts

Йогуртовое парфе

Это закуска, которую ваши дети могут совершить сами, ведь готовится очень легко. Просто добавьте немного обычного йогурта в прозрачную миску или чашку и положите слоями фрукты, гранолу, орехи и другие йогурты. Приятного аппетита!


Легкий перекус, который дети смогут приготовить даже сами. Фото Unsplash

Выбирать фильм можно часами. Экономьте свое время: просмотреть списки контента каналов в OLL.TV . Более 15 000 фильмов и сериалов в отличном качестве уже ждут киноманов.
Автор: Марта Кушка