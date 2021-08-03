Полезные перекусы: что брать в дорогу, школу или на работу
Источник:инстаграм Aleksa Svarovskyh
Для того чтобы держать себя в форме и не забивать желудок разными бесполезными продуктами, перекусы на работу, школу или в дорогу лучше брать с собой.
Это могут быть как сладкие, так и соленые варианты. Полезные идеи назвала блогер и фитнес-тренер Aleksa Svarovskyh.
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Вкусные и полезные варианты для перекуса
Орехи и сухофрукты
Выбирайте орехи и сухофрукты, которые не блестят. Орехи не должны быть жареными или солеными. Также помните о порции – не более горстки.
Фрукты
С собой можно брать целые или нарезанные фрукты или ягоды. Речь идет именно о фруктах, не о пюре.Снова не знаете, что же сегодня приготовить? Макароны – всегда отличная идея, ведь существуют тысячи рецептов. Поэтому порадуйте себя и своих родных продукцией от бренда "Тая".
Бутерброды
В этом пункте самое главное – начинка. Это может быть:
- Запеченное мясо, огурец и зелень.
- Отварное филе птицы, листья салата, помидор.
- Творог, зелень, помидор.
- Тунец, сыр, яйцо, перец.
Не забывайте, что хлеб должен быть полезным / Фото Pixabay
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Овощи
Нарезанные, целые или в виде стиков. К овощам можно взять хумус. ⠀⠀Совет! Для некоторых продуктов понадобится термосумка.
Домашняя выпечка
Ореховый пирог, банановый хлеб и другие варианты. Выпечка должна быть полезной.
Молочная продукция
Кефир, ряженка, йогурт. Продукция должна быть без наполнителя – это и белок, и полезные бактерии.