Полезные перекусы: что брать в дорогу, школу или на работу

Для того чтобы держать себя в форме и не забивать желудок разными бесполезными продуктами, перекусы на работу, школу или в дорогу лучше брать с собой.

Это могут быть как сладкие, так и соленые варианты. Полезные идеи назвала блогер и фитнес-тренер Aleksa Svarovskyh.

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Вкусные и полезные варианты для перекуса

Орехи и сухофрукты

Выбирайте орехи и сухофрукты, которые не блестят. Орехи не должны быть жареными или солеными. Также помните о порции – не более горстки.

Фрукты

С собой можно брать целые или нарезанные фрукты или ягоды. Речь идет именно о фруктах, не о пюре.

Бутерброды

Снова не знаете, что же сегодня приготовить? Макароны – всегда отличная идея, ведь существуют тысячи рецептов. Поэтому порадуйте себя и своих родных продукцией от бренда

В этом пункте самое главное – начинка. Это может быть:

Запеченное мясо, огурец и зелень.

Отварное филе птицы, листья салата, помидор.

Творог, зелень, помидор.

Тунец, сыр, яйцо, перец.

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Не забывайте, что хлеб должен быть полезным / Фото Pixabay

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Овощи

Нарезанные, целые или в виде стиков. К овощам можно взять хумус. ⠀⠀

Домашняя выпечка

Для некоторых продуктов понадобится термосумка.

Ореховый пирог, банановый хлеб и другие варианты. Выпечка должна быть полезной.

Молочная продукция

Кефир, ряженка, йогурт. Продукция должна быть без наполнителя – это и белок, и полезные бактерии.