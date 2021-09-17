Похудение без труда: 6 простых шагов к идеальной фигуре

Обычно внедрять в свой ритм новые правильные привычки – нелегко. Особенно сложно полностью менять образ жизни и рацион, если вы хотите похудеть.

Идеи 24 делятся с вами простыми шагами, которые помогут похудеть без сверхтяжелых усилий. Начните уже сегодня и совсем скоро вы увидите первые результаты.

Интересно знать Лучшие завтраки с макаронами: что приготовить детям

6 правил, как похудеть без усилий

Будьте активными



Больше двигайтесь / Фото Unsplash

Движение – это жизнь. Именно это правило поможет вам, если вы хотите сбросить несколько килограммов. Замените лифт на лестницу, каждое утро посвящайте 15 минут зарядке и не забывайте об утренней и вечерней прогулке. Эти активности придадут вам энергии и помогут сжигать больше калорий.

Употребляйте овощи и фрукты



Употребляйте больше овощей и фруктов / Фото Unsplash

Ежедневно употребляйте фрукты и овощи. Добавляйте их в кашу утром, берите на работу как перекус, а на ужин приготовьте овощной салат.

Замените продукты

Обычно во время правильного питания сложнее всего отказаться от вредных продуктов, которыми мы часто "радуем" себя. Но это не обязательно делать. Вы можете заменить привычные продукты на более полезные альтернативы. Например, вместо белого хлеба можно покупать цельнозерновой.

Питайтесь методом тарелки



Сбалансированное питание поможет похудеть / Фото Unsplash

Это простой и легкий способ сделать рацион правильным и сбалансированным. Для этого заполните свою тарелку наполовину овощами или фруктами, 1/4 белками и 1/4 сложными углеводами. Питайтесь таким образом 1 – 2 раз в день и совсем скоро вы увидите изменения.

Позаботьтесь о сне



Здоровый сон уменьшит уровень стресса / Фото Unsplash

Для того, чтобы похудеть, важно не только правильно питаться и вести активный образ жизни, но и заботиться о сне. Качественный отдых снизит уровень стресса и потребность его "заедать" вредными снеками и сладостями. Поэтому отведите на сон 7 – 8 часов в сутки, спите в темной и хорошо проветриваемой комнате.

Узнайте Обновляем осенний рацион: что должно быть в холодильнике и как питаться по методу тарелки

Дом без сладкого



Сладкое только в ресторане или на прогулке / Фото Unsplash

А этот лайфхак точно вам пригодится. Теперь не обязательно отказываться от сладкого, просто не несите его домой. Вы можете позволить себе попробовать десерт в ресторане, в гостях или на прогулке, но не берите его с собой, ведь это будет лишним соблазном.