Что подарить, если совсем нет денег: креативные идеи

Когда "финансы поют романсы", нужен мощный мозговой штурм, чтобы не осрамиться с презентом. Ведь нехватка денег – не повод, чтобы оставить дорогого человека без подарка.

Вот несколько подарков, которые не будут стоить вам ни копейки, а оценку получат весьма высокую. Уверяем вас!

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1. Массаж

Массаж любят все. Разумеется, это не универсальный подарок, а с оговорками, но близкого во всех смыслах этого слова человека таким сюрпризом порадовать можно. И даже нужно!



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2. Сертификат

Сертификат на выполнение любого желания – веселая альтернатива обычному магазинному сертификату. Если вы, конечно, действительно готовы выполнить любое желание того, кому собираетесь вручить это обязательство.





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3. Выпечка

Стакан муки, несколько яиц, сахар, специи – копеечные продукты, из которых получится гора имбирного печенья. Чем не подарок? Домашняя выпечка нравится всем.





Фото pinterest

4. Пожелания

Банка с признаниями или пожеланиями – еще один вариант бесплатного подарка. Кроме банки, листа бумаги и ручки ничего другого не понадобится.





Фото pinterest

5. Воспоминания

Сложите в коробку фотографии, перевяжите атласной лентой – и подарок готов! Кроме фото туда можно положить другие памятные вещи.



Фото pinterest

6. Ананас

В любой непонятной ситуации дарите фрукты. В качестве съедобного презента отлично подойдет ананас. Обойдется он не так уж дорого.



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7. Пикник

Возьмите пару бутербродов, бутылку вина и отправьтесь с другом или подругой на пикник. Время года определяющего значения не имеет. Всегда можно одеться теплее или прихватить с собой зонтик.



Фото pinterest

8. Полезное, но ненужное

Можно подарить что-то ненужное вам, однако нужное кому-то другому. Подруге – красивое платье, которое висит у вас шкафу, дожидаясь, пока вы похудеете. Другу – абонемент в спортзал, пылящийся у вас на полке. Такие вещи есть у каждого. Если произвести дома ревизию, найдется много приятных и, главное, полезных подарков.



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9. Стриптиз

Один из бесплатных подарков для очень близкого человека – стриптиз. Соответствующая музыка и несложный набор пластических движений – вот и все инвестиции.





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