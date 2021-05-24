Что подарить, если совсем нет денег: креативные идеи

Когда "финансы поют романсы", нужен мощный мозговой штурм, чтобы не осрамиться с презентом. Ведь нехватка денег – не повод, чтобы оставить дорогого человека без подарка.
Вот несколько подарков, которые не будут стоить вам ни копейки, а оценку получат весьма высокую. Уверяем вас!
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1. Массаж
Массаж любят все. Разумеется, это не универсальный подарок, а с оговорками, но близкого во всех смыслах этого слова человека таким сюрпризом порадовать можно. И даже нужно!
Фото eledia
2. Сертификат
Сертификат на выполнение любого желания – веселая альтернатива обычному магазинному сертификату. Если вы, конечно, действительно готовы выполнить любое желание того, кому собираетесь вручить это обязательство.
Фото pinterest
3. Выпечка
Стакан муки, несколько яиц, сахар, специи – копеечные продукты, из которых получится гора имбирного печенья. Чем не подарок? Домашняя выпечка нравится всем.
Фото pinterest
4. Пожелания
Банка с признаниями или пожеланиями – еще один вариант бесплатного подарка. Кроме банки, листа бумаги и ручки ничего другого не понадобится.
Фото pinterest
5. Воспоминания
Сложите в коробку фотографии, перевяжите атласной лентой – и подарок готов! Кроме фото туда можно положить другие памятные вещи.
Фото pinterest
6. Ананас
В любой непонятной ситуации дарите фрукты. В качестве съедобного презента отлично подойдет ананас. Обойдется он не так уж дорого.
Фото fruit
7. Пикник
Возьмите пару бутербродов, бутылку вина и отправьтесь с другом или подругой на пикник. Время года определяющего значения не имеет. Всегда можно одеться теплее или прихватить с собой зонтик.
Фото pinterest
8. Полезное, но ненужное
Можно подарить что-то ненужное вам, однако нужное кому-то другому. Подруге – красивое платье, которое висит у вас шкафу, дожидаясь, пока вы похудеете. Другу – абонемент в спортзал, пылящийся у вас на полке. Такие вещи есть у каждого. Если произвести дома ревизию, найдется много приятных и, главное, полезных подарков.
Фото molbert
9. Стриптиз
Один из бесплатных подарков для очень близкого человека – стриптиз. Соответствующая музыка и несложный набор пластических движений – вот и все инвестиции.
Фото eledia