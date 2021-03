Не у всех геймеров есть достаточно времени на прохождение "больших" игр, в которых только основной сюжет иногда занимает до 70 часов. Если же вы хотите найти короткую игру, с которой можно "разобраться" за выходные и не пожалеть о потраченном времени, – наша подборка вам пригодится.

Олимпийский принцип: "быстрее, выше, сильнее" не действует в мире видеоигр, в частности это касается "длины" проектов. Часто игра, которую можно пройти за короткое время, принесет гораздо больше удовольствия, чем растянутый на несколько десятков часов сюжет или геймплей.

Ori and the Will of the Wisps

Обложка игры Ori and the Will of the Wisps / изображение xbox.com

Разработчики: Moon Studios

Moon Studios Дата выхода: 11 марта 2020 года

11 марта 2020 года Платформы: PC, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch

PC, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch Среднее время прохождения (здесь и далее по данным портала howlongtobeat): 11,5 часов

Одним из самых больших достоинств этой игры является непревзойденная визуальная составляющая. Ori and the Will of the Wisps продолжает традиции первой части и снова поражает необычайно красивым миром, где каждый локация – отдельное произведение искусства. Потрясающие визуальные эффекты в сочетании с блестящим музыкальным сопровождением создают невероятную атмосферу, которая идеально подходит, чтобы "отдохнуть" душой в этой игре, а трогательная история не оставит равнодушным никого.

Трейлер игры Ori and the Will of the Wisps

К тому же за прекрасной визуальной составляющей, плавной анимацией и доброжелательной для детей средой кроется классический платформер с интересным геймплеем, множеством способностей и головоломок. Несмотря на то, что иногда это довольно сложная игра, все ее достоинства с лихвой перекрывают любые сложности, которые могут возникнуть во время прохождения.

Superhot

Обложка игры Superhot / изображение microsoft.com

Разработчики: SUPERHOT Team

SUPERHOT Team Дата выхода: 25 февраля 2016 года

25 февраля 2016 года Платформы: PC, Xbox One, PS 4, Nintendo Switch

PC, Xbox One, PS 4, Nintendo Switch Среднее время прохождения: 2,5 часа

Если же вы хотите почувствовать себя кем-то вроде Джона Уика и расправляться с рядами врагов различными способами – Superhot ваш выбор. Пусть вас не пугает простота графического исполнения, ведь через 5-10 минут проведенных в игре вам уже даже будет нравиться то как оппоненты буквально разлетаются вдребезги после ваших выстрелов или ударов.

Трейлер игры Superhot

Геймплей игры можно назвать довольно элементарным, ведь вам предстоит просто уровень за уровнем уничтожать всех врагов на локации. Однако довольно интересная история, многообразие способов расправы над соперниками и желание добиться как можно "лучшего" времени преодоления локаций не дадут этой игре вам надоесть.

Late Shift

Обложка игры Late Shift / изображение progamer

Разработчики: CtrlMovie

CtrlMovie Дата выхода: 18 апреля 2017 года

18 апреля 2017 года Платформы: PC, Xbox One, PS 4, Nintendo Switch

PC, Xbox One, PS 4, Nintendo Switch Среднее время прохождения: 1,5 часа

Эта игра идеально подойдет тем, кто максимально не желает выполнять какие-то сложные комбинации действий, стрелять во врагов, участвовать в гонках или тому подобное и заинтересован только в качественном сюжете, ведь это, по сути, интерактивный фильм (жанр FMV). Как и положено в играх этого жанра, игрок просматривает отснятые видеоролики и, когда игра этого требует, нажимает нужные клавиши или выбирает реплики.

Трейлер игры Late Shift

Сюжет рассказывает об обычном студенте, подрабатывающим ночным сторожем на стоянке, который попадает в заложники к грабителям. Неожиданно герой решает помочь своим похитителям в ограблении аукциона. Дальнейшие действия уже зависят от вас. Особенностью игры является то, что каждый выбор важен, ведь именно вы решаете как развернется сюжет и каким будет финал. Именно это и обуславливает большое пространство для повторных прохождений, ведь вы можете делать все буквально так же как и в прошлый раз, но ответить на какой-то вопрос по-другому и это в корне изменит историю игры. Поверьте, она не даст вам заскучать.

Resident Evil 3 (2020)

Обложка игры Resident Evil 3 / изображение plati.market

Разработчики: M-Two, Red Works

M-Two, Red Works Дата выхода: 3 апреля 2020 года

3 апреля 2020 года Платформы: PC, Xbox One, PS 4

PC, Xbox One, PS 4 Среднее время прохождения: 6 часа

В том случае, если вас не интересуют инди-проекты или платформеры, то у нас есть для вас и ААА игра, ведь "все новое – это хорошо забытое старое". Именно так подумали разработчики культовой Resident Evil 3 и сделали добротный ремейк классики.

Трейлер игры Resident Evil 3 (2020)

Как и в оригинале вам предстоит навестить Ракун сити и разобраться с его "небольшими" проблемами, вроде здоровяка Немезиса, попутно захватив вакцину от зомби-вируса. В отличие от классики, версия 2020 года более склонна к жанру шутеров, чем к хоррорам. Поэтому экономьте патроны, крафтите аптечки и готовьтесь к большому количеству зомби, которые захотят вами полакомиться.