Пьянящий картофель, запеченный в пиве: оригинальный рецепт для праздничного стола

Во время новогодней суеты нужно не только подготовить подарки и определиться с местом празднования, но важно не забыть о меню на Новый год. Если вы уже в поисках необычных рецептов для застолий, то один из них мы подготовили сегодня.

Большинство уже начали составлять меню для новогоднего стола, но если вдруг вы еще не определились до конца, то спешим подкинуть вам вкусную идею. Спойлер: блюдо готовится легко и быстро.

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Речь идет об оригинальном рецепте запеченного картофеля. Поскольку сам картофель, пожалуй, чаще всего встречается на застольях, то можно попробовать приготовить и подать его совсем необычным способом. К примеру, с пивом. Уверяем, гости оценят!

Картофель, запеченный в пиве

Ингредиенты:

Картофель – 900 граммов;

Курица/индейка (филе/голенка) – 800 граммов;

Пиво – 0,3 литра;

Сметана – 200 граммов;

Перец черный, приправа для картофеля и курицы – по вашему вкусу;

Зелень (можно взять сушеный или замороженный укроп и петрушку);

соль.

Способ приготовления:

Мясо нарежьте небольшими кусочками, а картофель – кружочками. Все выложите в форму для запекания. Тем временем приготовьте заливку: для этого смешайте сметану с солью, перцем, зеленью и остальными приправами. Залейте картофельным соусом с мясом. Отправьте запекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут. Тогда выньте из духовки, залейте пиво и поставьте на 15 –20 минут.

Приятного тебе аппетита!

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Картофель, запеченный в пиве / Фото instagram

Текст публикации Евы Шишовой:

Здоровый рецепт с пивом. Такое возможно, да! Несколько дней назад я показала в старое блюдо, которое мои друзья вмяли за 5 минут. Рецепт действительно самый вкусный. А еще – простой и быстрый в приготовлении

⠀

Ингредиенты

Картофель – 900 граммов

Курица/индейка (филе/голенка) – 800 граммов

Пиво – 0,3 литра

Сметана – 200 граммов

Перец черный, приправа для картофеля и для курицы – по вкусу

Укроп

Соль.

Способ приготовления:

Нарезать мясо небольшими кусочками (если филе, а не голень), а картофель – кружочками и выложить все в форму.

Смешать приправы, соль, перец со сметаной.

Залить картофель с мясом приготовленной смесью и поставить в духовку (180*) на 25 минут.

После этого полить пивом и оставить еще на 10-20 минут.