Как потреблять достаточно жидкости, если вам не по вкусу вода: верные способы

Пользу воды невозможно переоценить, ведь она влияет на все – от обмена веществ до расположения духа. Рекомендация Минздрава для взрослых – от 8 до 11 стаканов. Впрочем, норма жидкости, которую необходимо потреблять за день, – у каждого своя.

И как часто вода просто не идет в горло… Идеи 24 рассказывают, как определить для себя суточную норму жидкости, и делятся секретами, чем вкусным можно заменить скучную воду.

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Сколько следует пить в день

Количество воды, которое нужно потреблять ежедневно, различное для каждого. На это влияют следующие факторы:

Возраст. П ожилым людям нужно меньше воды.

ожилым людям нужно меньше воды. Активность. Тяжелые тренировки и терапии требуют больше жидкости.

Тяжелые тренировки и терапии требуют больше жидкости. Диета. Если вы потребляете много белка, натрия или клетчатки, стоит пить больше воды.

Если вы потребляете много белка, натрия или клетчатки, стоит пить больше воды. Климат. Жаркий и сухой климат требует больше жидкости.

Жаркий и сухой климат требует больше жидкости. Лекарства. Применение различных препаратов тоже регулирует количество воды, которую нужно пить.

Если же принимать во внимание суточную норму (8 – 11 стаканов), следует помнить, что это количество включает воду, все жидкие напитки и продукты, которые вы потребляете в течение суток.

Вкусные способы пить и есть воду



Добавьте в воду фрукты и наслаждайтесь / Фото Unsplash

Если вы не очень любите простую воду – существуют способы ее заменить или добавить вкуса. Вы можете попробовать настаивать воду, добавляя замороженные или свежие фрукты. Так вода получит дополнительный вкус и витамины. Вы также можете заменить жидкость на фрукты и овощи, которые содержат много воды.

Фрукты с высоким содержанием воды

клубника – 91% содержания воды;

арбуз – 92% содержания воды;

дыня – 90% содержания воды;

грейпфрут – 91% содержания воды;

персик – 88% содержания воды;

ананас – 87% содержания воды;

апельсины – 87% содержания воды;

кокосовая вода – 95% содержания воды;

малина – 87% содержания воды.

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Фрукты можно есть вместо воды / Фото Unsplash

Овощи с высоким содержанием воды:

огурец – 95% содержания воды;

кабачки – 94% содержания воды;

помидоры – 94% содержания воды;

цветная капуста – 92% содержания воды;

капуста – 92% содержания воды;

салат айсберг – 96% содержания воды;

сельдерей – 95% содержания воды;

зеленый перец – 92% содержания воды;

салат ромэн – 95% содержания воды;

шпинат – 92% содержания воды.



Употребляйте эти овощи с большим количеством воды / Фото Unsplash

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Еще один замечательный способ поесть и наполнить организм водой – приготовить бульон с сельдереем, морковью или картошкой – эти овощи богаты кальцием. Не рекомендуем давать много соли, ведь она задерживает воду в организме.

Рагу, смузи, фруктовое мороженое или лимонад также является прекрасным вариантом для потребления воды. Добавляйте к этим напиткам ингредиенты, которые богаты жидкостью и избегайте чрезмерного количества соли или сахара.