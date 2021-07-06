Как потреблять достаточно жидкости, если вам не по вкусу вода: верные способы

6 июля 2021 , 17:09
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Источник:

Real Simple

Пользу воды невозможно переоценить, ведь она влияет на все – от обмена веществ до расположения духа. Рекомендация Минздрава для взрослых – от 8 до 11 стаканов. Впрочем, норма жидкости, которую необходимо потреблять за день, – у каждого своя.

И как часто вода просто не идет в горло… Идеи 24 рассказывают, как определить для себя суточную норму жидкости, и делятся секретами, чем вкусным можно заменить скучную воду.

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Сколько следует пить в день

Количество воды, которое нужно потреблять ежедневно, различное для каждого. На это влияют следующие факторы:

  • Возраст. Пожилым людям нужно меньше воды.
  • Активность. Тяжелые тренировки и терапии требуют больше жидкости.
  • Диета. Если вы потребляете много белка, натрия или клетчатки, стоит пить больше воды.
  • Климат. Жаркий и сухой климат требует больше жидкости.
  • Лекарства. Применение различных препаратов тоже регулирует количество воды, которую нужно пить.

Если же принимать во внимание суточную норму (8 – 11 стаканов), следует помнить, что это количество включает воду, все жидкие напитки и продукты, которые вы потребляете в течение суток. 

Вкусные способы пить и есть воду


Добавьте в воду фрукты и наслаждайтесь / Фото Unsplash

Если вы не очень любите простую воду – существуют способы ее заменить или добавить вкуса. Вы можете попробовать настаивать воду, добавляя замороженные или свежие фрукты. Так вода получит дополнительный вкус и витамины. Вы также можете заменить жидкость на фрукты и овощи, которые содержат много воды.

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Фрукты с высоким содержанием воды

  • клубника – 91% содержания воды;
  • арбуз – 92% содержания воды;
  • дыня – 90% содержания воды;
  • грейпфрут – 91% содержания воды;
  • персик – 88% содержания воды;
  • ананас – 87% содержания воды;
  • апельсины – 87% содержания воды;
  • кокосовая вода – 95% содержания воды;
  • малина – 87% содержания воды.


Фрукты можно есть вместо воды / Фото Unsplash

Овощи с высоким содержанием воды:

  • огурец – 95% содержания воды;
  • кабачки – 94% содержания воды;
  • помидоры – 94% содержания воды;
  • цветная капуста – 92% содержания воды;
  • капуста – 92% содержания воды;
  • салат айсберг – 96% содержания воды;
  • сельдерей – 95% содержания воды;
  • зеленый перец – 92% содержания воды;
  • салат ромэн – 95% содержания воды;
  • шпинат – 92% содержания воды.


Употребляйте эти овощи с большим количеством воды / Фото Unsplash

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Еще один замечательный способ поесть и наполнить организм водой – приготовить бульон с сельдереем, морковью или картошкой – эти овощи богаты кальцием. Не рекомендуем давать много соли, ведь она задерживает воду в организме.

Рагу, смузи, фруктовое мороженое или лимонад также является прекрасным вариантом для потребления воды. Добавляйте к этим напиткам ингредиенты, которые богаты жидкостью и избегайте чрезмерного количества соли или сахара.

Автор: Ірина Бенцак