Пирог из лаваша: ленивый рецепт сытного завтрака

Лаваш – универсальный продукт, из которого можно приготовить множество блюд. На этот раз расскажем о рецепте открытого пирога, на который вы потратите не более 30 минут.

Хрустящая корочка и много сочной начинки – что может быть лучше? Рецепт ленивого открытого пирога с лавашем и сыром – находка для тех, кто не любит готовить еду более получаса.

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Пирог можно подавать с бульоном, вашим любимым гарниром или со свежими овощами. А можно есть как полноценное блюдо. А еще – начинки в нем могут быть на любой вкус. Диетолог Приймак предложила сырный вариант.

Открытый пирог из лаваша: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

Лаваш без дрожжей – 100 граммов;

Куриное яйцо – 1 штука;

Белый йогурт густой 1.6% – 150 граммов;

Твердый сыр – 30 граммов;

Зелень – 10 граммов;

Сухой чеснок – 1 грамм;

Соль – по вашему вкусу.

Способ приготовления:

Для начинки смешайте йогурт, яйцо, зелень, натертый сыр, чеснок и соль. Вырежьте лаваш так, чтобы он идеально поместился в форме для запекания. После этого на дно формы выложите большую часть лаваша, сверху – начинку, а по кругу формы сделайте бортики из лаваша. Отправьте выпекать в разогретую духовку до 180 градусов на 30 минут.

Приятного тебе аппетита!

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Текст публикации диетологии Приймак:

Открытый пирог с лавашей. Хрустящий и сочный!