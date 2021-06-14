Как превратить старый комод в изысканную вещь с помощью канцелярских кнопок

Не спешите выбрасывать старенький, видавший виды комод. С помощью минимальных "реанимационных" средств вы превратите его в изысканный элемент интерьера, который станет украшением вашей гостиной.

Чтобы преобразить старый комод, вам понадобится самая малость вспомогательных элементов и еще меньше времени. Итак, за работу!

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Для обновления комода вам понадобятся:

металлические кнопки,

краска,

трафареты с узором,

молоток.

На первом этапе нам понадобится краска для дерева. Наиболее удачный цвет – белый. Аккуратно красим комод и оставляем до тех пор, пока он не высохнет.

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Фото justcoolidea

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После этого с помощью трафарета и карандаша переносим узор из бумаги на двери комода.

Фото justcoolidea

Теперь на дверях делаем контур рисунка, используя для этого металлические кнопки. Чтобы упростить процесс, кнопки можно забивать молотком.

Фото justcoolidea

Между кнопками стоит делать небольшие расстояния. В идеале такие, как на фото.

Фото justcoolidea

В результате получается стильная и изысканная тумбочка, которая идеально дополнит любой интерьер.

Фото justcoolidea