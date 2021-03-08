Как отпраздновать 8 Марта: подборка идей для незабываемого праздника
Если вы хотите провести 8 марта празднично и незабываемо, обязательно определитесь с форматом проведения отдыха. Вариантов для идеального празднования много, но вы выбирайте тот, который больше поможет вам расслабиться, повеселиться и "зарядиться" позитивом на всю неделю.
Источник:24 канал
Прежде всего вы должны понять, какого отдыха вы больше всего хотите: физического или морального. После этого подумайте, с кем именно в идеале хотели бы провести время.
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Наедине с собой
Если вы решили, что хотите побыть сами, а шумные компании – это не ваш формат отдыха, то проведите день так, чтобы получить максимум удовольствия от того, что вас окружает.
В частности, в этот день вы можете:
- устроить фотосессию,
- отправиться в маленькое путешествие;
- сходить на прогулку;
- посвятить день тому, о чем давно мечтали;
- устроить день красоты;
- посетить любимое заведение;
- насладиться тишиной и покоем.
Проведите время так, как вам хочется / Фото Fabulae
Отдых с подругами
Многие женщины любят праздновать 8 Марта в компании подруг. В таком случае стоит заранее договориться об особенностях празднования и соответственно подготовиться к нему. Будьте готовы к тому, что отдых с друзьями точно не обеспечит вам спокойствие или тишину, поэтому вас ждет совсем другое времяпрепровождение, чем вы могли бы праздновать в одиночку.
8-го марта с друзьями можно:
- пойти в караоке;
- ресторан или кафе;
- устроить гадания;
- поиграть в настольные игры;
- устроить пижамную вечеринку;
- киновечер;
- много танцевать.
8 Марта в женском коллективе пройдет весело и незабываемо / Фото Gaudishopping
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Как отпраздновать 8 марта с возлюбленными
Если 8 марта вы планируете провести с любимым человеком, то есть множество вариантов для веселого, интересного и романтического времяпрепровождения.
Например, можно:
- устроить фотосессию "Love story";
- прогуляться в парке;
- сходить на выставку;
- пойти в кино или театр;
- поехать на природу;
- устроить романтический ужин;
- поехать в баню;
- поиграть в настольные игры (для взрослых);
- отправиться в небольшое путешествие.
Романтический вечер – идеальное времяпрепровождение с любимым человеком / Фото Zi
Праздник с друзьями
Многие девушки любят праздновать 8 Марта в шумной компании с друзьями. Это идеальное времяпрепровождение, как для женщин, так и для мужчин. Ведь в компании можно вволю повеселиться, расслабиться и даже с пользой провести время.
Поэтому, если вы решили, что хотите праздновать 8 Марта в большом шумной компании, можете воспользоваться такими идеями для проведения времени:
- выезд на природу;
- вечер для игр;
- посещение квест-комнат;
- вечер расслабления;
- поход в караоке.
8 Марта с друзьями пройдет очень весело и увлекательно / Фото Rtp-news
Праздник с семьей
В каждой семье есть свои традиции. Поэтому, если ваша – не исключение, проведите 8 Марта так, как принято у вас. Возможно, стоит подготовить креативные поздравления, особые подарки, привезти вкусности и тому подобное. Получайте и отдавайте положительную энергию и день пройдет идеально.
Наиболее спокойный и комфортный отдых / Фото Takprosto
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