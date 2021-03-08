Если вы хотите провести 8 марта празднично и незабываемо, обязательно определитесь с форматом проведения отдыха. Вариантов для идеального празднования много, но вы выбирайте тот, который больше поможет вам расслабиться, повеселиться и "зарядиться" позитивом на всю неделю.

Прежде всего вы должны понять, какого отдыха вы больше всего хотите: физического или морального. После этого подумайте, с кем именно в идеале хотели бы провести время.

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Наедине с собой

Если вы решили, что хотите побыть сами, а шумные компании – это не ваш формат отдыха, то проведите день так, чтобы получить максимум удовольствия от того, что вас окружает.

В частности, в этот день вы можете:

устроить фотосессию,

отправиться в маленькое путешествие;

сходить на прогулку;

посвятить день тому, о чем давно мечтали;

устроить день красоты;

посетить любимое заведение;

насладиться тишиной и покоем.

Проведите время так, как вам хочется / Фото Fabulae

Отдых с подругами

Многие женщины любят праздновать 8 Марта в компании подруг. В таком случае стоит заранее договориться об особенностях празднования и соответственно подготовиться к нему. Будьте готовы к тому, что отдых с друзьями точно не обеспечит вам спокойствие или тишину, поэтому вас ждет совсем другое времяпрепровождение, чем вы могли бы праздновать в одиночку.

8-го марта с друзьями можно:

пойти в караоке;

ресторан или кафе;

устроить гадания;

поиграть в настольные игры;

устроить пижамную вечеринку;

киновечер;

много танцевать.

8 Марта в женском коллективе пройдет весело и незабываемо / Фото Gaudishopping

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Как отпраздновать 8 марта с возлюбленными

Если 8 марта вы планируете провести с любимым человеком, то есть множество вариантов для веселого, интересного и романтического времяпрепровождения.

Например, можно:

устроить фотосессию "Love story";

прогуляться в парке;

сходить на выставку;

пойти в кино или театр;

поехать на природу;

устроить романтический ужин;

поехать в баню;

поиграть в настольные игры (для взрослых);

отправиться в небольшое путешествие.

Романтический вечер – идеальное времяпрепровождение с любимым человеком / Фото Zi

Праздник с друзьями

Многие девушки любят праздновать 8 Марта в шумной компании с друзьями. Это идеальное времяпрепровождение, как для женщин, так и для мужчин. Ведь в компании можно вволю повеселиться, расслабиться и даже с пользой провести время.

Поэтому, если вы решили, что хотите праздновать 8 Марта в большом шумной компании, можете воспользоваться такими идеями для проведения времени:

выезд на природу;

вечер для игр;

посещение квест-комнат;

вечер расслабления;

поход в караоке.

8 Марта с друзьями пройдет очень весело и увлекательно / Фото Rtp-news

Праздник с семьей

В каждой семье есть свои традиции. Поэтому, если ваша – не исключение, проведите 8 Марта так, как принято у вас. Возможно, стоит подготовить креативные поздравления, особые подарки, привезти вкусности и тому подобное. Получайте и отдавайте положительную энергию и день пройдет идеально.

Наиболее спокойный и комфортный отдых / Фото Takprosto