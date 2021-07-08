Откройте шампанское, как профессионал: как правильно раскупорить бутылку игристого
Источник:24 канал
Часто празднования не проходят без игристого вина или шампанского. Но как открывать бутылку с пузырьками, знают далеко не все.
Важно уметь правильно открывать шампанское, ведь летающие пробки могут нанести немалый ущерб. Чтобы ваш праздник не превратился в квест с открытием игристого, Идеи 24 рассказывают, как это сделать.
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Общие советы
Охладите бутылку
Поставьте бутылку в холодильник или в ведро со льдом перед подачей / Фото The Spruce
Перед тем, как подавать шампанское гостям и открывать, поместите его минимум на час в холодильник. Хотя лучше, чтобы оно простояло там всю ночь. Чем холоднее будет бутылка, тем меньше давления на пробку. К тому же прохладный игристый напиток на вкус куда лучше.
Отставьте бутылку подальше
Перед тем, как открыть бутылку – отставьте ее подальше от себя и не направьте пробку на кого-то. Иначе неудачная попытка открыть шампанское может обернуться травмой для других.
Подготовьте салфетки
Иногда шампанское взрывается очень феерично и может испачкать одежду и мебель, поэтому рекомендуем держать рядом салфетки. Так вы сможете быстро справиться с пятнами.Создайте для друзей неожиданность, устройте вечер теплых воспоминаний и лучших впечатлений. А для настроения приготовьте вкусные коктейли с Soplica – незабываемый вечер вам гарантирован.
Откройте шампанское как профессионал
Для этого вам понадобится:
- нож;
- бутылка охлажденного шампанского;
- кухонное полотенце.
Подготовьте все необходимое / Фото The Spruce
Шаг 1
Если ваша бутылка внешне влажная или по ней стекают капли воды, вытрите ее насухо.
Шаг 2
С помощью ножа снимите фольгу из шампанского и раскрутите осторожно мюзле (фиксатор из дрота). При этом верхнюю часть придерживайте одной рукой, чтобы пробка случайно не выстрелила.
Снимите фольгу и мюзле / Фото The Spruce
Шаг 3
Положите полотенце на пробку и держите ее. Второй рукой крепко обхватите дно. Держите бутылку под углом 45 градусов и направьте ее от себя.
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Шаг 4
Самый ответственный момент – прокрутите бутылку. Секрет в том, чтобы крутить саму бутылку, а не пробку. Одна рука должна прочно удерживать пробку, а другая – крутить дно. Если скрутите пробку – это может создать большое давление в бутылке и процесс усложнится.
Держите за пробку и крутите бутылку / Фото The Spruce
Прокрутите медленно бутылку по или против часовой стрелки и вы почувствуете, как пробка медленно вытянется из бутылки. В результате вы услышите легкий хлопок и останетесь с чистой одеждой.