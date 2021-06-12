Оригинальные вещи, которые точно должны быть в вашей ванной комнате

12 июня 2021 , 19:00
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Источник:

24 канал

Большинство из нас обожает принимать ванну и всегда старается максимально получать удовольствие во время этого процесса. Но для того, что в этой комнате было приятно не только мыться, но и чистить зубы или делать другие гигиенические процедуры, нужно иметь определенные вещи.

В нашей подборке уникальные предметы для ванной, которые помогут создать уют в этой комнате, облегчить процесс многих гигиенических процедур и подарить позитивное настроение и взрослым, и детям.

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1. Водостойкие присоски с лампочками вместо свечей

Фото pinterest

2. Музыкальная колонка в ванну

Фото gadgets-reviews

3. Магнитные держатели для различных средств по уходу

Фото pinterest

4. Оригинальный коврик из мха

Фото pinterest

5. Уникальная шторка в ванну

Фото twitter

Оставьте позади неважное и почувствуйте гармонию, наслаждаясь совершенным вкусом Soplica.

6. Подставка для бритья ног

Фото pinterest

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7. Карман для гаджетов

Фото caak

8. Водостойкий блокнот

Фото happynest

9. Водонепроницаемые часы для душа

Фото pinterest

10. Вешалка для зубных щеток

Фото pinterest

Автор: Сніжана Лісова