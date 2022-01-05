Оригинально украшаем окна на рождественские праздники: фотоидеи с уроками

Украшения на окне – это такой праздничный штрих в рождественское время. Иногда они придают еще больше красоты, чем рождественская елка. Предлагаем несколько идей праздничного декора на зимние праздники.

Когда солнце ловит блестящие елочные шарики, создается впечатление, будто светится все окно. Идеи 24 расскажут и покажут, как сделать ошеломляющий декор своими руками.

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Украшение из елочных шаров

Вам понадобится:

натяжная штанга;

хорошая и крепкая нить;

пластиковые праздничные украшения по вашему вкусу.

Купите недорогой натяжной стержень, соответствующий размеру вашего окна и закрепите его в оконную раму. Подготовьте нити и завяжите на них петли. К петельам прикрепите шарики и повесьте их на штангу.



Декорирование окна на рождественские праздники / Фото dans le lakehouse

Украшение с хвойными веточками

Необходимые материалы:

флористическая губка;

хвойные веточки;

гирлянда наружная;

украшения;

флористическая проволока;

вода.

Уложите несколько блоков смоченной флористической пены в оконную коробку или на подоконник. Далее пошагово вставьте в нее хвойные ветки. Сверху положите фонарики или украсьте другими светлячками, если близко нет доступа к электроэнергии. Флористической проволокой закрепите игрушки, бантики и другие украшения по своему вкусу.

Украшаем окно хвойной композицией / Пошаговый фотоурок Cassidy Garcia