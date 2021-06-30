И не нужно кондиционера: 6 простых действий, которые помогут охладить комнату в жару
Источник:24 канал
Летняя жара временами делает пребывание дома невыносимым. Если у вас нет кондиционера, комнату охладить можно с помощью простых действий.
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Как охладить помещение
Действенные советы, которые помогут охладить дом в жару / Фото Unsplash
Подготовьтесь к жаре заранее
Если у вас частный дом, посадите вокруг деревья, которые будут создавать тень. Приобретите специальные ролокассеты или солнце отбивные пленки – они создадут эффективный тепловой щит для помещения.
В Италии все окна закрыты ролокассетами, которые полностью закрывают комнату от солнечного света и создают прохладу.
Откройте двери и окна
Если жаркие дни уже наступили, откройте все двери и окна дома, создавая сквозняк. Это поможет воздуху циркулировать и не даст застаиваться или нагреваться.
Закройте шторы и жалюзи
Закройте все шторы и жалюзи / Фото Unsplash
Плотно закройте все шторы и жалюзи, и вы почувствуете прохладу. До 30% тепла поступает именно из окон. Особенно это касается тех, которые выходят на солнечную сторону.Не ждите на хорошее настроение. Создайте его самостоятельно, пригласив друзей на коктейль с Zubrowka Rose.
Включите вентиляцию на кухне и в ванной комнате
Если вы принимаете горячую ванну или готовите на кухне, не забудьте обязательно включить вытяжку. Она поможет избавиться от горячего воздуха и запаха от приготовления блюд.
Оставляйте открытые окна на ночь
Вечером, когда температура снижается, не забывайте проветривать помещение. Ночная прохлада поможет бороться с жарой даже днем. Утром советуем умышленно создать сквозняк, чтобы проветрить все уголки вашего дома, и закрыть окна, чтобы не впускать теплый воздух в комнаты.
Увлажняйте воздух дома
Распыляйте воду дома / Фото Unsplash
Это можно делать с помощью специальных комплектующих или опрыскивателей. Распыляйте воду каждые 40 минут, но делайте это в меру: слишком влажный воздух не является полезным. Также в сети советуют намочить простыню и повесить ее в комнате на ночь: так вы увеличите влажность в помещении и создадите легкую прохладу.
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Полезные лайфхаки, которые помогут уснуть в жару
Если же охлаждения комнат не дало желаемого результата, а жара не дает вам уснуть, тогда стоит использовать уже всем известные лайфхаки.
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Перед тем, как ложиться спать, откройте дверь в спальне.
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Пейте много холодного – это поможет снизить температуру тела.
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Не переедайте, выбирайте легкую пищу.
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Охладите место, где вы будете спать: можно намочить простыню или ненадолго поставить ее в морозилку.
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Примите прохладный душ или ванну – это поможет избавиться от пота и кожа будет лучше дышать.
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Ложитесь в постель без одежды или выбирайте вещи из стопроцентного хлопка.
Советы, которые помогут уснуть в жару / Фото Unsplash