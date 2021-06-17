Обновляем интерьер без затрат: фото старой мебели, которая добавила стиля помещению

Винтажные вещи имеют шанс стильно и изысканно дополнить интерьер. Поэтому старая мебель, которые люди просто выбрасывают, могут получить новую жизнь в вашем доме.

За рубежом люди по-разному ищут винтажные вещи. Кто-то исследует ассортимент ретро-магазинов, другие собирают по знакомых ненужные вещи, а кто-то находит их прямо на улице. Благодаря таким ценителям старая мебель получает шанс на новую жизнь.

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Идеи 24 подготовили подборку антикварных вещей, которые попали в руки профессионалов и стали стильным украшением для помещений.

Оригинальное перевоплощения ручек для дверей, которым уже почти 100 лет.



Невероятное перевоплощение старых ручек / Фото Reddit

Старые сиденья аэропорта перевоплотились в новый яркий диван.



Цветные кресла из старого аэропорта / Фото Reddit

Этот шкаф якобы создан современными дизайнерами, но на самом деле ему почти 60 лет.



Какой классный комодик / Фото Reddit

Новый владелец столика едва успел спасти его от свалки.

Хотите приятно удивить близких? Тогда захватите с собой любимуюи удивите оригинальным коктейлем, что сделает ваш вечер по-настоящему теплым.



Старый столик со свалки / Фото Reddit

Этот старый телевизор – вершина дизайнерского таланта.



Стильный телевизор перекочевал из прошлого века / Фото Reddit

Так выглядит стена настоящего коллекционера антикварных находок.



Коллекция настоящего ценителя / Фото Reddit

Старая колыбель превратилась в новый декор для вазонов.



Когда-то старая колыбель, а теперь новый горшок / Фото Reddit

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Часы, которые якобы существуют вне времени: их дизайн уникален и вечный.



Вечно стильные часы / Фото Reddit

Даже не верится, что на втором фото – старый умывальник со свалки.



Невероятное перевоплощение старого умывальника / Фото Reddit

Невероятное превращение газовой плиты. Это был еще тот квест: отмыть грязь, которой 70 лет.



Вторая жизнь для старой газовой плиты / Фото Reddit