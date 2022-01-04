Нежный мусс из авокадо + красная рыба: оригинальные бутерброды для праздничного стола

Вариаций бутербродов существует множество, но такие редко встречаются на украинских застольях. Так что сохраняйте рецепт и удивите своих гостей.

Кроме традиционных салатов и главных блюд, для приема гостей часто готовят и бутерброды. Такой закуской можно выгодно разнообразить праздничный стол. Особенно если подобрать необычное сочетание продуктов.

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Одним из таких вариантов поделилась нутрициолог Елена Фаградян.

Рыбные бутерброды с авокадо и песто

Ингредиенты на 4 порции (увеличивайте количество ингредиентов при необходимости):

1 авокадо;

50 граммов яблока;

15 граммов соуса песто;

3 столовых ложки оливкового масла;

1 столовая ложка лимонного сока;

слабосоленая семга или лосось;

соль, перец – по вашему вкусу;

зелень.

Способ приготовления:

Мягкую часть авокадо и очищенное яблоко положите в блендер, добавьте также песто, лимонный сок и масло. Приправьте по вкусу и взбейте до однородной консистенции. Намазка готова. Намажьте ломтики хлеба муссом из авокадо и песто, сверху положите 2 кусочка красной рыбы и посыпьте зеленью. Можно использовать и укроп, и зеленый лук.

Приятного аппетита!

вкуснее, если вместо привычного хлеба взять гренки.

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Бутерброды на праздничный стол / Фото kulinarnayamozaika

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Текст публикации Елены Фаградян:

Нежный мусс из авокадо с соусом песто

1 авокадо

50 гр яблока

15 гр соуса песто

3 ст. л оливкового масла

1 ст. л лимонного сока

соль, перец по вкусу

Мякоть авокадо и очищенное яблоко положить в чашу блендера, добавить песто, лимонный сок и масло. Поперчить, посолить по вкусу.

Сбить до однородной консистенции.

Я подавала на гренки с чиабатты со слабосоленой семгой, посыпать зеленым луком.

Просто нереально легкий завтрак в дополнение к любимой чашке утреннего кофе.