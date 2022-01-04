Нежный мусс из авокадо + красная рыба: оригинальные бутерброды для праздничного стола

4 января 2022 , 17:31
Читати новину українською

Источник:

инстаграм Елены Фаградян

Вариаций бутербродов существует множество, но такие редко встречаются на украинских застольях. Так что сохраняйте рецепт и удивите своих гостей.

Кроме традиционных салатов и главных блюд, для приема гостей часто готовят и бутерброды. Такой закуской можно выгодно разнообразить праздничный стол. Особенно если подобрать необычное сочетание продуктов.

И еще "Гарри Поттер 20 лет спустя…": где смотреть долгожданную премьеру в Украине

Одним из таких вариантов поделилась нутрициолог Елена Фаградян.

Рыбные бутерброды с авокадо и песто

Ингредиенты на 4 порции (увеличивайте количество ингредиентов при необходимости):

  • 1 авокадо;
  • 50 граммов яблока;
  • 15 граммов соуса песто;
  • 3 столовых ложки оливкового масла;
  • 1 столовая ложка лимонного сока;
  • слабосоленая семга или лосось;
  • соль, перец – по вашему вкусу;
  • зелень.

Способ приготовления:

  1. Мягкую часть авокадо и очищенное яблоко положите в блендер, добавьте также песто, лимонный сок и масло. Приправьте по вкусу и взбейте до однородной консистенции. Намазка готова.
  2. Намажьте ломтики хлеба муссом из авокадо и песто, сверху положите 2 кусочка красной рыбы и посыпьте зеленью. Можно использовать и укроп, и зеленый лук.
Совет: вкуснее, если вместо привычного хлеба взять гренки.

Приятного аппетита!

Читайте также Хорошо и изысканно: интересные способы сложить салфетки на новогодний стол


Бутерброды на праздничный стол / Фото kulinarnayamozaika

Если вы снимаете вентилятор, который ценит качество изображения, то вам в OLL.TV . Здесь каждый найдет, что посмотреть. В каталоге OLL.TV более 15 000 фильмов и сериалов в безупречном качестве, украинские и зарубежные телеканалы, прямые трансляции спортивных событий и многое другое!

Текст публикации Елены Фаградян:

Нежный мусс из авокадо с соусом песто

1 авокадо
50 гр яблока
15 гр соуса песто
3 ст. л оливкового масла
1 ст. л лимонного сока
соль, перец по вкусу

Мякоть авокадо и очищенное яблоко положить в чашу блендера, добавить песто, лимонный сок и масло. Поперчить, посолить по вкусу.
Сбить до однородной консистенции.
Я подавала на гренки с чиабатты со слабосоленой семгой, посыпать зеленым луком.
Просто нереально легкий завтрак в дополнение к любимой чашке утреннего кофе.

Автор: Назарій Сорока