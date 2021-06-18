Новые способы использования посудомоечной машины, которые облегчат вам жизнь

Все мы думаем, что посудомоечная машина предназначена только для мытья грязных тарелок и кастрюль. Однако в действительности она может облегчать домашнюю работу.

Как на полную использовать посудомоечную машину – раскрываем несколько лайфхаков. И сразу спойлер: только героини "Отчаянных домохозяек" могли бы к такому додуматься!

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Что можно мыть в посудомоечной машине

Кухонные принадлежности



Резиновые перчатки и губки мойте вместе с посудой / Фото Unsplash

Вы можете спокойно отправлять в посудомоечную машину фильтры, решетки от вентиляторов, грязные детали микроволновки и даже полочки из холодильника. Если у вас на кухне загрязнились ручки и они изготовлены из керамики или металла, открутите их, положите в сетчатый мешок, а посудомоечная машина все отмоет. Вы также можете стирать свои кухонные губки, щетки и силиконовые перчатки.

Домашний декор



Вазы и фигурки можно мыть в посудомоечной машине / Фото Unsplash

Посудомоечная машина вам очень поможет при уборке дома, ведь в ней вы сможете помыть вазы и изделия из керамики, в частности, фигурки.

Чтобы почистить эти предметы, используйте верхнюю стойку. Сюда же отправляем органайзеры и небольшие мусорные баки. Во время генеральной уборки детали от светильников и флаконы можете также поручить машинке.

Аксессуары из ванной комнаты



Органайзеры и мыльницы отправляйте на полку с посудой / Фото Unsplash

Если вы хотите уберечь семью от нежелательных микробов, периодически мойте мыльницы, держатели для зубных щеток и резиновые коврики для ванны в посудомоечной машине. К ним можно добавить аксессуары для душа, губки, щетки и органайзеры для косметики.

Аксессуары для ухода за волосами, ногтями и кожей

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Предметы для ухода за телом мойте в посудомоечной машине / Фото Unsplash

Отмыть пластиковые щетки и расчески можно в корзине для посуды. Туда же помещаем щетки для скраба, инструменты для маникюра и педикюра.

Детские игрушки

Обратите внимание: в посудомоечную машину нельзя ставить



Это поможет уберечь детей от вредных микробов / Фото Unsplash

Теперь вы можете не переживать, что игрушки вашего ребенка переносят вредные бактерии. Детские аксессуары для ванной, пластиковые игрушки и конструктор поместите в сетчатую сумку или оставьте на верхней стойке в посудомоечной машине. Здесь также можете помыть детские бутылочки и аксессуары для прорезывания зубов.

Аксессуары домашних любимцев



Можно чистить посуду и игрушки домашних любимцев / Фото Unsplash

Игрушки вашего друга можно спокойно мыть вместе с посудой, если они изготовлены из твердого пластика или резины. Не забывайте также о посуде для животных.

Спортивное снаряжение



Спортивное снаряжение и даже кепки стирайте в посудомоечной машине / Фото Unsplash

Защитные щиты, мячи для гольфа, игрушки для песочницы и даже кепки прекрасно отчистит посудомоечная машина.

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Инструменты для сада



С грибками и грязными остатками справится легко / Фото Unsplash

Посудомоечная машина способна удалять большинство грибков, пестицидов и липких остатков. Цветочные горшки, решетки для гриля, резиновые сапоги и шлепки – эта техника справится с любой грязью.

Инвентарь для машины



Поможет очистить гаечные ключи и другие инструменты / Фото Unsplash

Инструменты, которыми вы ремонтируете авто, обычно отмыть сложнее, ведь они очень жирные. Но посудомоечная машина справится с ними очень легко. Поэтому смело отправляйте туда гаечные ключи, грязные детали, в частности, крышки, резиновые коврики и тому подобное.