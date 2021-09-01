Нестандартная тренировка для самых выносливых: 8 упражнений от звездного тренера

Хотите отлично поработать над своим телом? Тогда у вас есть отличная возможность позаниматься, как звездный тренер Андрей Хомицкий. Спортсмен поделился своей тренировкой под открытым небом и объяснил, почему не ходит в зал.

Как признался сам Хомицкий, занимается он в основном в формате уличных тренировок и редко посещает тренажерный зал. Объясняет спортсмен это тем, что ему нравится легкость, когда тело функциональное, выносливое, сильное и ловкое. Это именно те качества, которых трудно достичь тренировками в зале.

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Из личного опыта Андрея, недостаток фитнесс-центров то, что когда вы только таскаете "железо", тело "деревенеет" и теряет легкость и подвижность.

Тренировка Андрея Хомицкого

балансировочный бег + выталкивания одной ногой: 15 раз на каждую ногу;

выпрыгивания из двух ног: 15 раз;

выпрыгивания одной ногой: 15 раз;

"альпинист" с прыжками: 15 раз;

прыжки с не стабильности в фиксированный полуприсед: 15 раз;

выход по очереди в полуприсед: 15 раз на каждую ногу;

отжимания с прыжками: 15 раз;

отжимания с активизацией прессу: 15 раз.

Выполняйте упражнения по 3 круга.

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Текст публикации Андрея Хомицкого:

Вопрос, который часто задают мне ребята. В домашних ли я условиях сделал свою физическую форму? Отвечаю, нет! Я выступал на соревнованиях по бодибилдингу мирового масштаба, и там для успеха нужны совсем другие кондиции тела.

Сейчас, я все чаще тренируюсь в таком режиме, как на видео. Мне нравится легкость, когда моё тело функциональное, выносливое, сильное, ловкое и сбалансированное. Это те качества, которым нужно отдельно уделять внимание, если ты тренируешься в зале.

Такие тренировки, как я делаю или такие, как у нас в марафоне, позволяют классно прокачать и мышцы, и функциональность тела.

Из личного опыта, о минусах тренировок в зале, лично для меня, могу отметить, что когда качаешься с железом в зале, ты деревенеешь и теряешь легкость и подвижность.

Моя тренировка:

баланс бег + выталкивания одной ногой 15 раз на каждую ногу.

выпрыгивания из двух ног 15 раз

выпрыгивания одной ногой 15 раз

альпинист со скачками 15 раз

прыжки с не стабильности в фиксированный напивприсяд 15 раз

выход по очереди в напивприсяд через каждую ногу по 15 раз

отжимания с прыжками 15 повторений

отжимания с активизацией пресса 15 раз

Прекрасное ощущение после выполненной работы. Я выполнил три круга, ноги ватные. Уверен, мало кто, тренируясь в зале, доказывает свои мышечные ощущения к подобному состоянию.