Актуальный аксессуар из старого свитера: модные идеи для дома и гардероба с фото

Если после ревизии гардероба у вас собралась целая куча ненужных вещей, не спешите их раздавать или выбрасывать! Лучше займитесь творческой переработкой. Вы себе даже не представляете, какую стильную обновку можно смастерить из старого свитера или пуловера!
Мы подобрали 9 идей, как превратить старый свитер в супермодную обновку. Даже Диор бы позавидовал!
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Стильные подушки
Подушка со свитера – это не только практично, но и модно. Такую оригинальную подушку можно сделать из любой вязаной вещи.
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Крутая сумка
Если вы любите вязаные сумки, но так и не осилили премудрость вязания, возьмите за основу старый свитер. Мастер-класс на тему, как свитер превращается в сумку можно найти на просторах интернета.
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Модный браслет
Совсем просто. Возьмите любой пластиковый браслет и оберните его полоской вязаной ткани. Зашейте изнутри. Носите с удовольствием.
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Декор цветочных горшков
Из остатков свитера можно сделать декор для цветочных горшков. Одетых вазонов точно ни у кого нет.
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Оформление подсвечников, ваз, стаканов и кружек
По аналогии с цветочными горшками, рукавами от поношенных свитеров можно оформить подсвечники, вазы, кружки, стаканы для карандашей.
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Чехол для ноутбука
Чехол, сшитый из двух лоскутков старого свитера, можно сделать как для ноутбука, так и для планшета или смартфона. А чтобы шерсть была плотнее и держала форму, постирайте свитер в горячей воде – сядет.
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Оригинальный абажур
Стильный абажур одетый в старый свитер вряд ли вы где-то встретите. Как минимум стильно.
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Лежак для домашнего питомца
Подарите своему домашнему любимцу уютный лежак. Свитер, синтепон и немного терпения – вот и все инвестиции в подарок для четвероногого друга.
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Гетры
Стильно. И совсем не обязательно их покупать. Можно связать. Или отрезать у старого свитера рукава и подшить место среза, чтобы край не портить.
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