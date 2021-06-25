Самые необычные бокалы, которые поразят вас своими формами
Источник:24 канал
Праздничный стол требует хорошего сервиза. Если тарелки мы выбираем разных форм и цветов, то бокалы привыкли видеть незаметно-прозрачными и в классическом дизайне.
В действительности же с посудой для алкоголя также можно экспериментировать, изрядно привлекая с ее помощью внимание. Идеи 24 делятся подборкой необычных бокалов, которые станут ярким акцентом самой роскошной трапезы.
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Интересный дизайн бокалов
Бокалы в форме чаши и необычном синем цвете – очень стильная идея.
Эта чаша выглядит очень оригинально / Фото Pinterest
Эти геометрические произведения искусства точно прикуют ваш взгляд к себе.
Эти бокалы поражают своей формой и цветом / Фото Pinterest
А такие цветные емкости для вина придадут вашему столу ярких блесков.
Какие красивые цвета этих бокалов / Фото Pinterest
Эти бокалы, будто произведения настоящего художника.
Невероятный дизайн бокалов / Фото Pinterest
До классической ножки добавили интересную деталь и немного цвета.
Очень необычный дизайн / Фото Pinterest
Обычные прозрачные бокалы для шампанского тоже могут быть неординарными. Достаточно предоставить цвета ножке.
Стильные бокалы с оригинальными ножками / Фото Pinterest
Такая полосатая ножка выглядит очень ярко / Фото Pinterest
Эта чаша для особого события. Ее дизайн просто завораживает.
Матовое покрытие и белый цвет – очень интересное сочетание / Фото Pinterest
Это золото украсит любой стол / Фото Pinterest
Если стандартную ножку заменить на интересную геометрическую форму – получится оригинальный дизайн.
Объемные фигуры вместо ножек / Фото Pinterest
Такие необычные формы прекрасно подойдут для вкусных коктейлей.
Эта форма очень оригинальная / Фото Pinterest
Наслаждайтесь коктейлями из таких бокалов / Фото Pinterest
Необычная форма и дизайн / Фото Pinterest
Эти бокалы чем-то напоминают мороженое-лед.
Бокалы в форме мороженого / Фото Pinterest
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Ножка в форме круга – это наверное очень удобно. Ее можно украсить блестками.
Яркий розовый цвет и оригинальный дизайн / Фото Pinterest
Какие стильные бокалы / Фото Pinterest
Эти радужные текстурные бокалы точно запомнятся всем гостям.
Эти бокалы будут очень хорошо переливаться на солнце / Фото Pinterest
Оригинальный градиент и невероятная форма этих бокалов просто завораживают.
Эти бокалы – произведение искусства / Фото Pinterest
Бокалы воплотили в классическом черном цвете и добавили матовой текстуры. Выглядит очень стильно.
Такой сервиз очень необычный и стильный / Фото Pinterest