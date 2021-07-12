Некислое лето с Soplica: рецепты освежающих коктейлей и розыгрыш призов от украинских блогеров
Источник:24 канал
В разгар лета так и хочется сполна насладиться солнцем и зарядиться настоящим драйвом. Поэтому не надо киснуть дома – лучше зажигать яркое лето с лимонной Soplicа в коктейлях от украинских блогеров.
Яркая палитра зажигательных вкусов со взрывными фруктовыми нотками – это лимонная линейка Soplica. Невероятное сочетание спелого лимона и свежей мяты, воплощенное в настойке Soplica Лимон-Мята, подарит атмосферу нежной прохлады. А в настойке Soplica Лимон-Малина скрывается аппетитный микс сладкой малины и сочного лимона со вкусом красочного лета.
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Soplica Лимон-Мята / Фото Soplica
Выходить за рамки обыденности вместе с Soplica любят и украинские блогеры! Они получили яркие прескиты от известного бренда и на своих страницах в инстаграме поделились секретами, как летом не киснуть дома, а получить невероятные эмоции от отдыха. Так что ловите подборку крутых рецептов от популярных блогеров и ныряйте в жаркое лето вместе с вкусными и легкими коктейлями с лимонной Soplica.
Коктейль "Spring Vibе" от nadya.davydova
Ингредиенты:
- Soplica Cytryna-Mieta – 60 мл
- тоник – 120 мл
- лайм или лимон
- мята
- лед
Приготовление:
- Наполните бокал льдом
- Добавьте все ингредиенты и перемешайте.
- Наслаждайтесь.
Как приготовить идеальный коктейль с Soplica: видео от nadya.davydova
Коктейль "Raspberry dreams" от yurapastukh
Ингредиенты:
- Soplica Cytryna-Malina – 60 мл
- тоник – 120 мл
- лимон
- ягоды малины
- лед
Приготовление:
- Наполните бокал льдом
- Добавьте все ингредиенты и перемешайте.
- Смакуйте.
Коктейль с Soplica – вкус идеального лета: видео от kurovskyi
Как проходил конкурс
По условиям конкурса участники должны были посетить инстаграм украинского блогера, сделать репост рецепта коктейля от @soplica.ua себе в сторис, отметить блогера и @soplica.ua и поставить хэштег #не_кисни_з_Soplica.
Настойки Soplica изготавливают из натуральных эссенций на основе отборных спелых ягод, фруктов и орехов. Уже больше 130 лет уникальный вкус и аромат Soplica покоряют сердца миллионов потребителей по всему миру.
Soplica Лимон-Малина / Фото Soplica
Поэтому собрать шумную компанию и замиксовать оригинальные коктейли с лимонной Soplica, которые наполнят лето солнечным настроением и позитивом, – всегда хорошая идея!Главный ингредиент можете приобрести здесь.
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