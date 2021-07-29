Не ждите августа: как заморозить арбуз и что из него приготовить летом
Источник:24 канал
Вы наверное не раз задумывались о том, как замечательно было бы есть арбуз не только летом. К счастью, его можно заморозить, как другие ягоды.
Предлагаем вам не ждать целый год до августа, чтобы полакомиться вкусным арбузом, и заморозить его. А для сезонного периода Идеи 24 подготовили список десертов, которые можно приготовить из этой ягодой.
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Как заморозить арбуз
Вы сможете смаковать арбуз даже зимой / Фото Pinterest
Шаг 1.
Тщательно промойте арбуз под водой и вытрите насухо с помощью бумажных полотенец. Разделите его на 4 части, срежьте кожуру и порежьте на такие кусочки, которые вам будет удобно замораживать. После этого извлеките косточки.
Шаг 2.
Разложите кусочки на большой форме так, чтобы они не касались друг друга, и поместите в морозильную камеру на несколько часов.
Шаг 3.
Вытяните форму из морозилки и переложите арбуз в пакет или пластиковый контейнер. Не забудьте прикрепить наклейку с датой заморозки. Хранить арбуз в морозильной камере можно 8 – 12 месяцев при температуре -18 градусов.
Перед тем, как есть ягоду, вытяните несколько кусочков из морозилки и поставьте в холодильник.Создайте для друзей неожиданность, устройте вечер теплых воспоминаний и лучших впечатлений. А для настроения приготовьте вкусные коктейли с Soplica – незабываемый вечер вам гарантирован.
Что приготовить из арбуза
Зимой смаковать арбуз никогда не будет скучно. Однако летом, когда сезон этих ягод длится, хочется придумывать что-то интересное. Поэтому мы решили поделиться с вами рецептами десертов, которые можно приготовить из арбуза.
Арбузный шербет
Замороженный десерт из арбуза / Фото Pexels
Ингредиенты:
- 2 килограмма почищенного арбуза;
- 2 столовые ложки сахара,
- сок из 3 лаймов;
- 3 столовые ложки белого рома;
- щепотка соли, листья мяты.
Способ приготовления:
Шаг 1. Куски арбуза, сахар, сок лайма и ром превратите в блендере в пюре. Добавьте мяту и продолжайте, пока она тоже не будет измельченная.
Шаг 2. Перекиньте смесь в пластиковый контейнер и поставьте в морозильную камеру на несколько часов, при этом тщательно перемешивая каждый час ложкой или миксером. Для полноценного замораживания понадобится 6 – 8 часов.
Молочно-арбузный коктейль
В молочный коктейль можно добавить арбуз / Фото Pexels
Перед приготовлением необходимо заморозить арбуз. Для этого нарежьте его небольшими кусочками и положите на пергаментную бумагу.
Ингредиенты:
- куски замороженного арбуза;
- 1 стакан молока
- 2 столовые ложки сахара.
Способ приготовления:
Поместите все ингредиенты в блендер и хорошо взбейте до консистенции коктейля.
Арбузная вода
Сладкий летний напиток приготовить очень легко / Фото Pexels
Ингредиенты:
- пол арбуза;
- 4 стакана воды;
- свежая мята
- сок половины лайма;
- 3 столовые ложки сахара или меда.
Способ приготовления:
Шаг 1. Смешайте в блендере арбузную мякоть, очищенную от кожуры и косточек, воду, сахар и мяту.
Шаг 2. Процедите смесь через сито, добавьте сок лайма и охладите перед подачей.
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Арбузно-апельсиновое смузи
Это смузи очень вкусное и полезное / Фото Pexels
Ингредиенты:
- куски арбуза без косточек;
- 1 стакан льда;
- пол стакана апельсинового сока;
- черный перец.
Способ приготовления:
Шаг 1. Нарезаем арбуз небольшим кусками и очищаем его от косточек.
Шаг 2. Добавляем в блендер ломти арбуза, апельсиновый сок, перец и лед. Можно добавить мед, чтобы напиток получился сладким.