Не торопитесь выбрасывать старые книги: 9 лайфхаков, которые украсят ваш интерьер

Домашние библиотеки, собиравшиеся многими поколениями, постепенно выходят из моды, уступая место электронным собраниям. Бумажные книги занимают много места и часто просто собирают пыль. Между тем есть несколько способов подарить им новую жизнь.

Какие именно – расскажем и покажем прямо сейчас. Вы будете удивлены, что может получиться из книг!

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Тайник

Вырежьте внутри "ящик", оставив неповрежденной обложку, и храните в ящике все самое дорогое и ценное, то, что нужно спрятать от посторонних глаз и рук.



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Книжная полка

В изготовлении книжной полки есть только одна сложность – ее крепления. Можно обойтись обычными металлическими уголками, а можно потратить время и вырезать уголки из книг с помощью острого ножа или болгарки.



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Светильник

Сложив из книг стопку и просверлив по ее центру сквозное отверстие, приобретете подставку для лампы. В сквозную дыру протяните провода. Все, светильник готов!



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Журнальный стол

Создайте для друзей неожиданность, устройте вечер теплых воспоминаний и лучших впечатлений. А для настроения приготовьте вкусные коктейли с Soplica – незабываемый вечер вам гарантирован.

Стопка ненужных книг – вот и все материалы для изготовления дизайнерского столика. Один кусок ДСП – "фундамент" будущего стола. На базу сложите книги. Второй кусок фанеры – столешница. Ставится на стопку книг и лакируется.



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Цветочный горшок

Из старой книги можно смастерить горшок для цветов. Вырежьте в книге отверстие, соизмеримое с габаритами какой-либо жестяной банки. Поставив банку в книгу заполните горшок почвой, и высадите цветы.



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Сумка-книга

Данная сумочка станет изюминкой вашего лука. Выберите самую крепкую и красивую обложку, дополните ее боковыми частями из текстиля или кожи, прикрепите ручки и застежку.



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Книжная кровать

Если на покупку каркаса для кровати денег, выручат книги. Склейте их между собой, нарастив высоту по вкусу. Поставьте сверху матрас – спокойной ночи!



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Дизайн спальни

У каждой кровати должно быть изголовье. Поэтому можно "сделать" изголовье из книг. Будет оригинально.



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Стильный пуф

Стопку журналов можно превратить в стильный пуф. Поместите на ее "вершину" мягкую подушку, перевяжите ремнем – и все, готово, пользуйтесь.



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