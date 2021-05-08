Мы хотим вам упростить решение кухонной проблемы, с которой сталкивается периодически каждая хозяйка. Лайфхак будет касаться терки и… целлофана.

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Лайфхак с теркой

Если вам нужно натереть на мелкой терке чеснок, лук или имбирь, для этого, как правило, следует использовать мелкую терку. В процессе маленькие дырки сильно "забиваются" и усложняют сам процесс. Кроме этого некоторые продукты оставляют на терке едкий насыщенный аромат, которого трудно избавиться.

Во время натирания чеснок "забивается" в мелкой терке / Фото Freepik

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В таких случаях оберните терку целлофановым пакетом и делайте свое привычное дело. Как вариант можно использовать полиэтиленовый пакет или несколько слоев пищевой пленки.

Классный способ легко натереть чеснок / Фото Ja-gotovlu

Благодаря такому лайфхаку натертый чеснок или другие продукты останутся на целлофане, а терка будет абсолютно чистой. Вам лишь следует убрать измельченный ингредиент и ополоснуть терку.